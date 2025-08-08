ट्रंप से भारत के पंगे पर चीन में क्या बातें हो रही हैं, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा- 'हिंदुओं में कहावत है कि...'

अमेरिका से बढ़े तनाव के बीच भारत और चीन के रिश्तों में गर्माहट आती दिख रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जा रहे हैं जो बीते सात सालों में उनका पहला चीन दौरा होने वाला है. पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन जाने वाले हैं. पीएम मोदी के चीन जाने की खबर ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर 50% टैरिफ बढ़ा दिया है. पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि भारत अपने हितों की रक्षा करेगा और इसके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है.

पीएम मोदी की अमेरिका को दो टूक और फिर उनके चीन जाने की खबर को लेकर चीन में काफी बातें हो रही है. चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस खबर पर एक संपादकीय लेख लिखा है जिसमें कहा है कि दोनों देशों के बीच आ रही गर्मजोशी इस बात का संकेत है कि अमेरिका भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को प्रभावित नहीं कर सकता है.

चीनी अखबार ने लिखा, 'चीन और भारत के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों और विवादों के बावजूद, द्विपक्षीय संबंधों में गर्मजोशी के संकेत हैं. 2020 के सीमा संघर्ष के बाद, चीन-भारत संबंधों में लंबे समय तक उतार-चढ़ाव का दौर रहा, जिसका राजनीतिक विश्वास, आर्थिक संबंधों और लोगों के बीच आदान-प्रदान पर गंभीर प्रभाव पड़ा.'

ग्लोबल टाइम्ल ने लिखा कि, 'अक्टूबर 2024 में, कजान में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच सफल बैठक ने द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से शुरू करने की नींव रखी. दोनों देशों के नेता सभी स्तरों पर इस बात से सहमत हैं कि भारत और चीन एक-दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि विकास का अवसर हैं, और प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहयोगी साझेदार हैं.'

Advertisement

डोभाल, राजनाथ सिंह और जयशंकर के चीन दौरे

इस साल जून से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन का दौरा कर चुके हैं. ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि हाल के सालों में इस स्तर की सहभागिता कम ही देखी गई है.

दोनों देशों के बीच गलवान घाटी तनाव के बाद से निलंबित हुए द्विपक्षीय तंत्र फिर से शुरू हो रहे हैं. भारत और चीन दोनों ने ही कहा है कि सीमा विवाद रिश्तों को आगे ले जाने में बाधा नहीं बनना चाहिए. इसी बीच चीन ने जनवरी में भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील को फिर से खोलने पर भी सहमति जताई.

भारत ने भी चीनी पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं और 24 जुलाई से चीनी नागरिकों को भारत का टूरिस्ट वीजा जारी कियाजा रहा है. ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि ये सभी कदम संबंधों में सकारात्मक संकेत हैं.

भारत को लेकर शंकित भी है चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स

पीएम मोदी के दौरे का दिल खोलकर स्वागत करने के साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने दौरे के लेकर कई शंकाएं भी जताई हैं. ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया कि द्विपक्षीय संबंधों में भारत की तरफ से कई बाधाएं खड़ी की गई हैं जिन्हें दूर किए बिना रिश्तों में विश्वास बहाल करना मुश्किल है.

Advertisement

अखबार ने लिखा, 'अगर मोदी इस बार चीन की यात्रा करते हैं, तो यह चीन-भारत संबंधों को मजबूत करने का मौका देगा. हालांकि, दोनों देशों के बीच अभी भी कई गंभीर मुद्दे हैं जिनका समाधान जरूरी है. चीनी निवेश की समीक्षा और दमन से लेकर, चीन के टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए वीजा बैन करने और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों की पूर्ण बहाली रोकने तक, भारत ने कई बाधाएं खड़ी की हैं जो द्विपक्षीय संबंधों में रुकावट बन गई हैं.'

अखबार ने लिखा कि बाधाओं ने द्विपक्षीय संबंधों को हर तरह से नुकसान पहुंचाया है और अगर पीएम मोदी अपने चीन दौरे में इन मुद्दों को भी सुलझाते हैं तो रिश्तों के और अधिक मजबूत होने की गुंजाइश होगी.

पीएम मोदी के चीन दौरे की टाइमिंग पर ग्लोबल टाइम्स ने क्या कहा?

पीएम मोदी का चीन जाने की खबर ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर ठन गई है. भारत जहां अमेरिकी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है वहीं, बौखलाए ट्रंप ने नाराजगी में भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है.

इसे लेकर ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, 'मोदी की चीन यात्रा की खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी सरकार ने भारत के सामानों पर टैरिफ में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है. कुछ पश्चिमी मीडिया संस्थानों ने मोदी की यात्रा को अमेरिका के खिलाफ बचाव करने की कोशिश के रूप में वर्णित किया है. हालांकि, उनकी यह अपनी राय है. मुक्त व्यापार की रक्षा करना और एकतरफा टैरिफ का विरोध करना आज दुनिया के अधिकांश देशों की साझा इच्छा है और भारत भी वही कर रहा है.'

Advertisement

ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा क चीन के नजरिए से देखें तो, भारत-चीन सहयोग किसी तीसरे पक्ष को टार्गेट नहीं करता है.

अखबार लिखता है, 'चीन और भारत पड़ोसी हैं, और जिन क्षेत्रों में वे सहयोग कर सकते हैं उनकी लिस्ट लंबी है. अगर इस बार मोदी की चीन यात्रा हो पाती है, तो यह चीन और भारत के बीच सहयोग के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा. एससीओ के जरिए मजबूत होता सहयोग न केवल दोनों देशों के विकास को फायदा पहुंचाएगा बल्कि क्षेत्रीय शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा. जैसा कि हिंदुओं के बीच एक कहावत है कि अपने भाई की नाव पार लगाओ और तुम्हारी नाव किनारे तक पहुंच जाएगी.'

लेख के अंत में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, 'द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने और- ड्रैगन (चीन) और हाथी (भारत) के साथ नाचने के एक नए चैप्टर को शुरू करने के सच्चे इरादे से हम प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा का स्वागत करते हैं.'

---- समाप्त ----