अमेरिका में टेकऑफ के दौरान क्रैश हुआ प्राइवेट जेट, लगी भीषण आग, 8 लोग थे सवार

अमेरिका के मेन (Maine) राज्य में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है. बैंगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरते समय एक प्राइवेट जेट आग की लपटों में घिरकर क्रैश हो गया. विमान में आठ लोग सवार थे, हालांकि उनकी हालत और पहचान को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. हादसे की जांच शुरू कर दी गई है.

विमान टेक्सास से मेन आया था. (Photo- X)
विमान टेक्सास से मेन आया था. (Photo- X)

अमेरिका के मेन (Maine) राज्य में रविवार शाम एक बड़ा विमान हादसा सामने आया, जब एक प्राइवेट जेट उड़ान भरते समय आग की लपटों में घिरकर क्रैश हो गया. यह हादसा बैंगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्थानीय समयानुसार शाम करीब 7:45 बजे हुआ. अमेरिकी विमानन नियामक फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि विमान में आठ लोग सवार थे.

FAA के मुताबिक, यह विमान ट्विन-इंजन टर्बो-फैन जेट बॉम्बार्डियर चैलेंजर 600 था. हादसे के तुरंत बाद विमान में भीषण आग लग गई. मामले से जुड़े एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि क्रैश के बाद घटनास्थल पर काफी तेज आग देखी गई, हालांकि अभी तक यात्रियों और क्रू मेंबर्स की स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

हादसे के समय एयरपोर्ट पर हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन अधिकारियों ने फिलहाल यह नहीं कहा है कि मौसम इस दुर्घटना का कारण बना. पूरे मेन राज्य, जिसमें बैंगर भी शामिल है, उस समय विंटर स्टॉर्म वॉर्निंग के दायरे में था. बैंगर मेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है.

पर्सनल इंजरी लॉ फर्म के नाम पर है प्राइवेट जेट

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह प्राइवेट जेट टेक्सास से मेन पहुंचा था. विमान के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के मुताबिक, जिस कंपनी के नाम पर यह जेट दर्ज है, उसका पता ह्यूस्टन में स्थित एक पर्सनल इंजरी लॉ फर्म अर्नोल्ड एंड इटकिन के पते से मेल खाता है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, FAA रिकॉर्ड बताते हैं कि यह विमान अप्रैल 2020 में सेवा में आया था.

तकनीकी खराबी या कैसे हुआ हादसा, चल रही जांच

FAA ने कहा है कि इस हादसे की विस्तृत जांच नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) के साथ मिलकर की जाएगी. जांच के दौरान यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि टेकऑफ के समय विमान में तकनीकी खराबी थी या किसी अन्य वजह से यह दुर्घटना हुई. जांच पूरी होने और आधिकारिक जानकारी सामने आने तक यात्रियों की पहचान और हताहतों की पुष्टि को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है.

