'UN चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून से निकले समाधान...', वेनेजुएला के हालात पर पहली बार बोला पाकिस्तान

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में मौजूदा हालात को लेकर रविवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया. मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान वेनेजुएला के लोगों की भलाई को बेहद अहम मानता है और वहां उभरती स्थिति को लेकर गंभीर चिंता है.

और पढ़ें

पाकिस्तान ने बयान में कहा कि मौजूदा संकट को खत्म करने के लिए संयम बरतना और तनाव कम करना बेहद जरूरी है. पाकिस्तान ने सभी पक्षों से अपील की है कि वे संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का पालन करते हुए लंबित मुद्दों का समाधान निकालें.

विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान वेनेजुएला में हो रहे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है. इसके साथ ही वहां रह रहे पाकिस्तानी समुदाय के सदस्यों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार संपर्क में है.

यह बयान पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट से जारी किया गया, जिसे प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी संचालित करते हैं. बयान के मुताबिक इस्लामाबाद हालात को लेकर सतर्क है और जरूरत पड़ने पर आगे के कदम उठाए जाएंगे.

Advertisement

पाकिस्तान की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब वेनेजुएला में राजनीतिक और सुरक्षा हालात को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ती जा रही है और कई देश संयम और कूटनीतिक समाधान की बात कर रहे हैं.

---- समाप्त ----