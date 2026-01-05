scorecardresearch
 
'UN चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून से निकले समाधान...', वेनेजुएला के हालात पर पहली बार बोला पाकिस्तान

वेनेजुएला में बदले हालात को लेकर पाकिस्तान ने अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी की है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो वेनेजुएला के लोगों के कल्याण को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है और वहां तेजी से बदल रही स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है.

वेनेजुएला संकट पर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की प्रतिक्रिया आई है. (File Photo)

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में मौजूदा हालात को लेकर रविवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया. मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान वेनेजुएला के लोगों की भलाई को बेहद अहम मानता है और वहां उभरती स्थिति को लेकर गंभीर चिंता है.

पाकिस्तान ने बयान में कहा कि मौजूदा संकट को खत्म करने के लिए संयम बरतना और तनाव कम करना बेहद जरूरी है. पाकिस्तान ने सभी पक्षों से अपील की है कि वे संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का पालन करते हुए लंबित मुद्दों का समाधान निकालें.

विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान वेनेजुएला में हो रहे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है. इसके साथ ही वहां रह रहे पाकिस्तानी समुदाय के सदस्यों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार संपर्क में है.

यह बयान पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट से जारी किया गया, जिसे प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी संचालित करते हैं. बयान के मुताबिक इस्लामाबाद हालात को लेकर सतर्क है और जरूरत पड़ने पर आगे के कदम उठाए जाएंगे.

पाकिस्तान की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब वेनेजुएला में राजनीतिक और सुरक्षा हालात को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ती जा रही है और कई देश संयम और कूटनीतिक समाधान की बात कर रहे हैं.

