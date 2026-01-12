'हमारा एटम बम भारत के खिलाफ, इजरायल, US पर...', न्यूक्लियर ड्रॉक्ट्रिन पर PAK कमेंटेटर का बड़ा दावा

पाकिस्तान भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों को पहले इस्तेमाल न करने की नीति से पीछे हट सकता है. पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर नजम सेठी ने दुनिया न्यूज से बातचीत में कहा कि हम पारंपारिक जंग में भारत को कभी नहीं रोक सकते हैं. इसलिए हमें कभी 'नो फर्स्ट यूज' पॉलिसी पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए.

नजम सेठी ने पाकिस्तानी टीवी चैनल दुनिया न्यूज पर बातचीत में कहा कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है वो इस्लामिक बम नहीं है. ये एंटी इंडिया बम है. नजम सेठी ने कहा कि हम अपना बम इजरायल पर नहीं गिराएंगे, और ना नहीं अमेरिका पर गिराएंगे. हमारा बम एंटी इंडिया है. ये रक्षात्मक बम है, ये एंटी इंडिया बम है.

पत्रकार नजम सेठी ने पाकिस्तान की मंशा का खुलासा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अभी तक भारत के साथ एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है. ये समझौता है परमाणु बमों के 'नो फर्स्ट यूज' का. उन्होंने कहा कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान से कहता है कि आप उस समझौते पर हस्ताक्षर करें जिसके तहत आप पहली बार परमाणु बमों का इस्तेमाल नहीं करेंगे. कई देशों ने इस समझौते पर आपस में हस्ताक्षर किया है.

नजम सेठी ने पाकिस्तान के डर को कुबूलते हुए कहा कि हम ऐसे किसी समझौते पर साइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम डिफेंसिव पॉजिशन में हैं. अगर हमारे ऊपर पारंपरिक तरीके से हमला किया जाता है तो हम नहीं टिक पाएंगे, तो हमारे पास रक्षा के लिए परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का हक है. क्योंकि ये हमारे वजूद का सवाल बन जाता है. लेकिन ऐसा भारत की धमकी की वजह है. हमें किसी और देश से कोई खतरा नहीं है. न ही ये बम किसी और देश के लिए बना है.

पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी ने कहा कि पाकिस्तान के पास जब तक बम रहेगा. दबाव आएगा. दुनिया के देशों को ये ऐसा लगा रहेगा कि आप किसी न किसी स्टेज पर अगर न्यूक्लियर बम नहीं तो इस बम की तकनीक किसी इस्लामिक देश को दे सकते हैं. खासकर वो इस्लामिक देश जिसके पास अथाह पैसा है. इसलिए पाकिस्तान पर तो प्रेशर रहेगा.

