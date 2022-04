क्या तालिबान और पाकिस्तान में जंग छिड़ेगी? जानिए क्यों अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक कर रहा पाकिस्तान

रूस और यूक्रेन में जंग जारी है तो दूसरी ओर अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच भी जंग जैसे हालात बनने लगे हैं. पाकिस्तानी सेना की ओर से अफगानिस्तान के खोस्त और कुनार में एयरस्ट्राइक के बाद तालिबान ने 'बुरा अंजाम' भुगतने की धमकी दी है. तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान को धमकाया है कि अगर उसने दोबारा ऐसी गलती की तो उसे बुरा अंजाम भुगतना होगा.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, शुक्रवार को पाकिस्तानी सेना के हेलिकॉप्टरों ने सीमा से सटे अफगानिस्तान के खोस्त और कुनार प्रांत में एयरस्ट्राइक की थी. इस एयरस्ट्राइक में अफगानिस्तान ने 36 लोगों के मारे जाने का दावा किया है. हालांकि, पाकिस्तान ने एयरस्ट्राइक की बात को खारिज किया है.

पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान के आतंकी उसकी सीमा पार करके आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं. वहीं, तालिबान का कहना है कि पिछले साल अगस्त में सत्ता संभालने के बाद इस पर नियंत्रण कर लिया गया है.

पाकिस्तानी राजदूत को तलब किया गया

अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक के बाद तालिबान ने काबुल में स्थित पाकिस्तानी राजदूत को तलब किया और ऐसे हमलों को तुरंत रोकने को कहा. न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पाकिस्तानी राजदूत को तलब करने के बाद अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने एक बयान जारी कर बताया कि पाकिस्तानी राजदूत को खोस्त और कुनार में तुरंत सैन्य कार्रवाई को रोकने को कहा, क्योंकि इससे रिश्ते बिगड़ते हैं.

अफगानिस्तान की ओर से अभी तक एयरस्ट्राइक में मारे गए लोगों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन खोस्त में तालिबान के स्थानीय नेता मावलावी मोहम्मद रईस हेलाल ने न्यूज एजेंसी को बताया कि पाकिस्तानी हेलिकॉप्टरों ने बमबारी की, जिसमें 36 लोग मारे गए. कुछ स्थानीय लोगों ने भी बमबारी होने का दावा किया है. हालांकि, पाकिस्तानी एबेंसी के प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी से एयरस्ट्राइक होने की बात को खारिज किया है.

भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद ममुंदजेय ने पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई एयरस्ट्राइक की निंदा की और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया.

तालिबान की धमकी, बुरा अंजाम होगा

तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट कर पाकिस्तान को धमकी दी है. मुजाहिद ने ट्वीट कर लिखा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान की संयम की परीक्षा न ले और ऐसी गलती दोबारा न करे, नहीं तो इसका बुरा अंजाम भुगतना होगा. दोनों देशों को समस्याओं को राजनीतिक बातचीत से सुलझाना चाहिए.

1/2- The Islamic Emirate of Afghanistan strongly condemns Pakistan's attacks on refugees in Khost and Kunar.



IEA calls on the Pakistani side not to test the patience of Afghans on such issues and not repeat the same mistake again otherwise it will have bad consequences.