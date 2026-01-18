पाकिस्तान के कराची में शॉपिंग मॉल में भीषण आग, 3 की मौत, दर्जनों घायल

पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब शहर के व्यस्त एमए जिन्ना रोड इलाके में स्थित गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई. इस हादसे में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर-दूर तक काले धुएं का गुबार दिखाई देने लगा.

चश्मदीदों के मुताबिक, आग मॉल के भीतर अचानक भड़क उठी और कुछ ही देर में बहु-मंजिला इमारत के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगते ही मॉल में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. घना धुआं तेजी से फैलने लगा, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई और वे जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागने लगे.

घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने के साथ-साथ राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. अधिकारियों के अनुसार, आग पर काबू पाने और मॉल के अंदर फंसे लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि दमकलकर्मी आग की ऊंची लपटों के बीच मॉल को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि आग के कारण पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था. कई दुकानदार और कर्मचारी अपना सामान छोड़कर बाहर निकल आए. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग कैसे लगी और सुरक्षा मानकों में कोई लापरवाही तो नहीं हुई. अधिकारियों का कहना है कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और जांच की जा रही है.

