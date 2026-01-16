scorecardresearch
 
जम्मू-कश्मीर: बैलून जिस पर लिखा पाकिस्तानी एयरलाइंस का नाम... पुंछ में मिला संदिग्ध गुब्बारा

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर इलाके में PIA के लोगो वाला विमान के आकार का संदिग्ध गुब्बारा मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं. इससे पहले भी सांबा जिले के रामगढ़ क्षेत्र में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ लिखा गुब्बारा भी बरामद किया जा चुका है. लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं के चलते सीमा से सटे इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है.

पुंछ जिले के मेंढर इलाके में पीआईए के लोगो वाला एक संदिग्ध गुब्बारा मिला है. (Photo: ITG)
जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर इलाके में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) के लोगो वाला विमान के आकार का एक गुब्बारा बरामद किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है.

गुब्बारे पर लिखा 'पीआईए'

यह संदिग्ध गुब्बारा मेंढर कस्बे के गोहलाड़ चौकी क्षेत्र में मिला, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, गुब्बारे पर पीआईए लिखा हुआ है. फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह गुब्बारा कहां से आया और इसके पीछे क्या मकसद है.

कुछ दिन पहले भी मिला था संदिग्ध गुब्बारा

इससे कुछ दिन पहले सांबा जिले के रामगढ़ इलाके के खानपुर गांव में भी एक संदिग्ध गुब्बारा मिला था. यह गुब्बारा खेतों में पड़ा मिला था, जिस पर उर्दू में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ लिखा हुआ था. स्थानीय व्यक्ति की सूचना पर पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया था और जांच शुरू की गई थी.

सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क 

Advertisement

रामगढ़ पुलिस ने बताया था कि गुब्बारे की प्रकृति और उद्देश्य का पता लगाया जा रहा है. साथ ही लोगों से अपील की गई थी कि अगर इस तरह की कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें. इस तरह की गतिविधियों के लगातार सामने आने के बाद सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और हर पहलू से जांच की जा रही है.

