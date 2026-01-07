scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मजा न करा दिया तो पैसे वापस...', भारत विरोध में जोकर जैसी बातें क्‍यों करने लगा पाक सेना का DG ISPR

ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद पाकिस्तान की सेना ने अब प्रोफेशनल शिष्टाचार को भी खत्म कर दिया है. पाकिस्तान सेना के डीजी आईएसपीआर शरीफ अहमद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोकरों जैसी हरकतें कर रहे हैं. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ...अगर मजा न करा दिया तो पैसे वापस.

Advertisement
X
लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी. (File Photo: Reuters)
लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी. (File Photo: Reuters)

पाकिस्तानी सेना का मीडिया विंग जोकरों जैसी हरकतें कर रहा है. पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (DG ISPR) के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हाल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिस मदारी जैसे हरकत की. अहमद शरीफ चौधरी ने लोगों को खालिस मजा देने की गारंटी ली है.

अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूं तो भारत को धमकी दे रहा था. लेकिन उसकी धमकी में धमकी का एलिमेंट कम और मसखरापन ज्यादा था. 

अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि, "ले आओ तुम्हें जो करना है, दाएं से आना, बाएं से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना, इकट्ठे आना है या किसी के साथ आना, एक बार मजा न करा दिया तो पैसे वापस."

सम्बंधित ख़बरें

पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर
जज्बाती हुए ISPR चीफ, कहा- 'सैनिकों का हताहत होना आंकड़ों का मामला नहीं'
जनरल असीम मुनीर
भ्रष्ट सेना की इंटरनेशनल बेइज्जती से सकते में पाकिस्तान, कर रहा है इमेज मेकवर की कवायद
Karachi BLA
कराची को 2000 किलो विस्फोटक से दहलाने की साजिश... पाकिस्तान ने BLA पर लगाए आरोप
Vaibhav Suryavanshi record broken by Sameer Minhas
वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड टूटा, PAK ख‍िलाड़ी ने बनाया तेज शतक का नया कीर्तिमान
let chief Hafeez Saeed
'गजवा-ए-हिंद के लिए PAK फौज तैयार', लश्कर ए तैयबा ने उगला जहर

अहमद शरीफ चौधरी इस बयान की सोशल मीडिया पर खूब खिल्ली उड़ाई जा रही है. इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ऊपर वाले का तोहफा है. 

हमेशा खाने-पीने की तंगी से जूझने वाले पाकिस्तानी सेना के इस कारिंदे ने कहा कि पाकिस्तान में ऊपर वाले ने बड़ी बरकत दी है.

अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 2026 कैसा होगा ये हमारे ऊपर निर्भर करता है. हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं. इस जनरल ने भारत को अपना दुश्मन करार देते हुए कहा कि आप की तकदीर हम सब के हाथ में है. हमारा लीडरशिप इस मामले में अपना नजरिया स्पष्ट रखता है. 

Advertisement

सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस औपचारिक होती है. इसमें पॉलिसी और अपनी तैयारियों की चर्चा होती है. डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत की आलोचना करने का एक सुनियोजित तरीका रहा है. लेकिन इस बार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा बदलाव दिखाता है . इसमें पाकिस्तान औपचारिक मिलिट्री या डिप्लोमैटिक भाषा के बजाय ताना मारने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहा है. 

सुरक्षा हलकों में इसे आत्मविश्वास के बजाय असुरक्षा की भावना के रूप में देखा जा रहा है.

इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी ने ये भी खुलासा कर दिया कि पाकिस्तानी नागरिकों को मारने का हक सिर्फ उन्हें हैं. और किसी को नहीं. 

अहमद शरीफ चौधरी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, " उनलोगों ने पाकिस्तानी नागरिकों को हिट किया, क्या उन्होंने ऐसा नहीं किया, पाकिस्तानी महिलाओं और बच्चों को मारा, क्या उनलोगों ने ऐसा नहीं किया. हमने अक्तूबर में किसको हिट किया था, हमने अफगानियों को नहीं मारा, ये तो खुद कहते हैं ये पाकिस्तानी हैं, हमने अपने नागरिकों को ही टारगेट किया. हमने अपने ही नागरिकों को मारा. ये हक सिर्फ रियासत ए पाकिस्तान को है कि वो अपने संविधान और कानून के मुताबिक अपने शहरियों को सजा दे, हिन्दुस्तान कौन होता है. "

Advertisement

इससे पहले अहमद शरीफ चौधरी ने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महिला पत्रकार को आंख मारी थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement