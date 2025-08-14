scorecardresearch
 

पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के दौरान फायरिंग, 3 की मौत और दर्जनों घायल

पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के दौरान फायरिंग की घटना हुई, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हो गए. यह दुखद घटना से स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मातम में बदल गईं. पुलिस ने अब तक 20 से ज्यादा संदिग्धों की गिरफ्तारी की है.

पाकिस्तान में जश्न के दौरान फायरिंग से हुआ बड़ा हादसा (File: Representational)
पाकिस्तान में जश्न के दौरान फायरिंग से हुआ बड़ा हादसा (File: Representational)

पाकिस्तान आज यानि 14 अगस्त को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस खास मौके पर कराची शहर में खुशियां मातम में बदल गईं. जश्न मनाने के दौरान की गई फायरिंग में तीन लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 8 साल की बच्ची और एक वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं.

स्थानीय मीडिया के अनुसार, अजीजाबाद में जब एक छोटी बच्ची गली में घूम रही थी तो उसे आकर गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई. कोरंगी में एक व्यक्ति स्टीफन की मौत होने की पुष्टि हुई है.

स्थानीय पुलिस के अनुसार, कराची के कई इलाकों में फायरिंग की घटना दर्ज की गई. इनमें लियाकताबाद, कोरंगी, लियारी, महमूदाबाद, अख्तर कॉलोनी, केमारी, जैक्सन, बाल्डिया, ओरंगी टाउन और पापोश नगर जैसे मुख्य तौर से इलाके हैं. वहीं शरीफाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सुरजानी टाउन, जमान टाउन और लांधी जैसे इलाके भी इससे प्रभावित हुए हैं.

घायलों का इलाज और संदिग्धों की गिरफ्तारी

इस फायरिंग में घायल हुए लोगों को सिविल, जिन्ना और अब्बासी शहीद अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में भी ले जाया गया है. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अलग-अलग क्षेत्रों से 20 से अधिक संदिग्धों की गिरफ्तारी की है. उनके पास से आधुनिक हथियार और गोलियां बरामद हुई हैं.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान का एक और कारनामा... भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले मंत्री को मिलेगा 'सितारा-ए-इम्तियाज' सम्मान

पुलिस ने कहा है कि उनकी कार्रवाई जारी है और जो भी लोग इस हवाई फायरिंग में शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान हर साल फायरिंग की घटना सामने आती है. 2024 में भी ऐसी घटना सामने आई थी. इसमें एक बच्चे की मौत हुई थी और 95 से अधिक लोग घायल हुए थे. 

एआरवाई न्यूज के अनुसार, जनवरी 2024 में कराची शहरभर में हुई फायरिंग की अलग-अलग घटनाओं में कम से कम 42 लोगों की मौत हुई है. इन घटनाओं में 233 लोग घायल हुए.

---- समाप्त ----
