scorecardresearch
 

Feedback

पाकिस्तान का एक और कारनामा... भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले मंत्री को मिलेगा 'सितारा-ए-इम्तियाज' सम्मान

पाकिस्तान की सेना ने संघीय सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तारड़ को सितारा-ए-इम्तियाज़ (देश का एक बड़ा नागरिक और सैन्य सम्मान) देने की घोषणा की है. यह सम्मान उन्हें हालिया भारत-पाक संघर्ष के दौरान 'ऑपरेशन सिंदूर' में निभाई गई भूमिका के लिए दिया जाएगा.

Advertisement
X
पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार (Photo- X)
पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार (Photo- X)

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भौंहें चढ़ाने वाला कदम उठाते हुए पाकिस्तान की सेना ने संघीय सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तारड़ को सितारा-ए-इम्तियाज़ (देश का एक बड़ा नागरिक और सैन्य सम्मान) देने की घोषणा की है. यह सम्मान उन्हें हालिया भारत-पाक संघर्ष के दौरान 'ऑपरेशन सिंदूर' में निभाई गई भूमिका के लिए दिया जाएगा.

तारड़ का रिकॉर्ड सिर्फ डिजिटल प्रोपेगेंडा तक सीमित नहीं है. 23 जून को उन्होंने पाकिस्तान में आयोजित बुन्यानुम मर्सूस नामक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी सम्मानित किए गए. इनमें अमेरिकी प्रतिबंध सूची में शामिल कारी याकूब शेख, जो हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद का करीबी है और पहलगाम आतंकी हमले का साजिशकर्ता लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी शामिल थे. शेख पर 2013 में श्रीनगर के सीआरपीएफ कैंप पर आत्मघाती हमले की साजिश और भारतीय प्रधानमंत्री को धमकी देने का आरोप भी है.

प्रोपेगेंडा बढ़ाने के लिए X बैन हटाया

सम्बंधित ख़बरें

ट्रंप के कार्यकाल में पाकिस्तान की अमेरिकी का करीबियां क्यों (Photo: Reuters)
ट्रंप की अगुवाई में भारत से दूर, पाकिस्तान के करीब क्यों जा रहा है अमेरिका? 
1947 pakistan to india population moved
1947 Partition: पाकिस्तान से भारत कितने हिंदू आए? 
Asim Munir, Donald Trump
फिर सामने आया अमेरिका का दोगलापन! पाकिस्तान के इन आतंकी समूहों पर साध ली चुप्पी 
Nuclear weapons United States Asim Munir
क्या अमेरिका ने PAK में न्यूक्लियर हथियार रखे हैं? जिसके दम पर धमकी दे रहे आसिम मुनीर 
Indian Army jawan
उरी में आर्मी कैंप पर BAT हमले की पाकिस्तान की कोशिश नाकाम, मुठभेड़ में एक जवान शहीद 

ध्यान देने वाली बात यह है कि 7 मई को, जब भारत-पाक तनाव चरम पर था, इस्लामाबाद ने अचानक 15 महीने से लागू X (पूर्व में ट्विटर) पर लगा प्रतिबंध हटा लिया. इसके बाद, पाकिस्तान समर्थित खातों की बाढ़ आ गई, जिन्होंने वापसी कर रहे पाकिस्तानी यूजर्स के बीच छिपकर भारत की सेना के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाना शुरू कर दिया.

Advertisement

फर्जी कंटेंट से भरी डिजिटल दुनिया

अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले से लेकर भारत की जवाबी कार्रवाई तक, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मशीन ने पुराने इंडोनेशियाई वीडियो, यूक्रेन-रूस युद्ध की तस्वीरें, और 2023 के मॉस्को आग हादसे की फुटेज को भारतीय वायु रक्षा हमले के रूप में पेश किया.

रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यह कोई सामान्य सोशल मीडिया हलचल नहीं थी, बल्कि एक संगठित डिजिटल थिएटर था, जिसका मकसद पाकिस्तान के आतंकी संबंधों से ध्यान हटाना और झूठी सैन्य जीत की कहानियां गढ़ना था.

नैरेटिव वॉर के लिए सैन्य सम्मान

तारड़, जो इस मीडिया अभियान का चेहरा बने, को पाकिस्तान की सेना अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक पाकिस्तान का पक्ष पहुंचाने के लिए सम्मानित कर रही है. प्रेस इन्फॉर्मेशन ऑफिसर मुबाशर हसन को भी नामित किया गया है.

राज्य नीति के रूप में प्रोपेगेंडा

बता दें कि सितारा-ए-इम्तियाज हर साल 23 मार्च (पाकिस्तान दिवस) को दिया जाता है, लेकिन शायद ही कभी सूचना अधिकारियों को इस तरह सम्मानित किया गया हो, जिनकी युद्धकालीन भूमिका झूठे नैरेटिव गढ़ने पर आधारित हो. इस साल के नामांकन यह दिखाते हैं कि इस्लामाबाद प्रोपेगेंडा को संघर्ष का अहम हथियार मानता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement