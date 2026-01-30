scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत-EU 'मदर ऑफ ऑल डील्स' से उड़ी पाकिस्तान की नींद, एक्सपोर्ट पर मंडराया संकट तो ब्रसेल्स पहुंचे अधिकारी

भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते के बाद पाकिस्तान को अपने निर्यात की चिंता होने लगी है. पाकिस्तान ने कहा कि वह यूरोपीय संघ के संपर्क में है. GSP+ योजना के खत्म होने की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान EU के साथ व्यापारिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है.

Advertisement
X
भारत-EU की ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ से पाकिस्तान में मची खलबली (Photo-X)
भारत-EU की ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ से पाकिस्तान में मची खलबली (Photo-X)

भारत और 27 देशों के समूह यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने गुरुवार को कहा कि वे भारतीय डील से अपने निर्यात पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए यूरोपीय अधिकारियों के संपर्क में है.

भारत-EU समझौते को "मदर ऑफ ऑल डील्स" कहा जा रहा है, जो प्रभावी रूप से पाकिस्तान के उस टैरिफ लाभ को खत्म कर देगा जो उसे 'GSP+' योजना के तहत मिलता था.यह योजना दिसंबर 2027 में समाप्त होने वाली है.यूरोपीय संघ वर्तमान में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है

विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने बताया कि 2014 में GSP+ दर्जा मिलने के बाद से यूरोप में पाकिस्तान के कपड़ा निर्यात में 108 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मामले को द्विपक्षीय रूप से यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और ब्रसेल्स स्थित मुख्यालय के साथ उठा रहा है ताकि उसके व्यापारिक हितों की रक्षा हो सके.

सम्बंधित ख़बरें

आतंकी खतरे के चलते अमेरिका की पाकिस्तान पर सख्ती (Photo: ITG)
ट्रंप से 'दोस्ती' भी नहीं आई शहबाज के काम, US ने PAK को दिया बड़ा झटका
इमरान खान को आधीरात को क्यों भेजा गया था अस्पताल (फाइल फोटो)
इमरान खान को जेल से आधी रात अस्पताल ले जाया गया... शहबाज सरकार ने बताई वजह
Operation Sindoor Kirana Hills Sargodha
ऑपरेशन सिंदूर में क्या PAK के किराना हिल्स पर हुए थे हमले, IAF के वीडियो से नई बहस
Aaron jones Match fixing
T20 वर्ल्ड कप से पहले फूटा मैच फ‍िक्स‍िंग का बम, ICC ने इस क्रिकेटर पर ठोका बैन
इमरान खान को लेकर उनकी पार्टी ने जताई चिंता (Photo: PTI)
जेल में अंधे हो सकते हैं इमरान खान! PTI का दावा- तुरंत इलाज नहीं मिला तो...

परेशान हुआ पाकिस्तान

 दोनों पक्षों के बीच कुल व्यापार करीब 12 अरब यूरो का है. अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान EU के साथ मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक लाभकारी संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दुनिया की 25% जीडीपी, ट्रंप की दादागीरी को सीधा चैलेंज... भारत-EU समझौता यूं ही नहीं कहलाया 'मदर ऑफ ऑल डील्स'

एक अन्य सवाल के जवाब में, अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत और UAE के बीच हाल ही में हुई रक्षा वार्ता और उनके बीच हस्ताक्षरित आशय पत्र पर ध्यान दिया है.उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के UAE के साथ करीबी भाईचारे के रिश्ते हैं. हम इन कई तरह के संबंधों को और मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम दो आज़ाद देशों के बीच किसी खास समझौते पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे."

अंद्राबी ने पाकिस्तान के अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनने की संभावना को भी खारिज कर दिया, और कहा कि गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस में उसकी भागीदारी का अब्राहम अकॉर्ड्स से कोई लेना-देना नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार फ्यूनरल
    इकोनॉमिक सर्वे लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement