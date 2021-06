जिस बच्चे के विराट कोहली भी हैं फैन, उसे ट्रोल करने वालों से पाकिस्तानी एक्टर ने पूछा- इतनी नफरत क्यों?

पाकिस्तान के बच्चे और ‘सोशल मीडिया सेंसेशन’ अहमद शाह की क्यूट हरकतों को पसंद करने वालों की भारत समेत दुनिया के और देशों में भी कमी नहीं. अहमद शाह के वीडियो के मीम बनाने वालों में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली समेत कई सेलेब्रिटीज शामिल हैं.

पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लोग इस बच्चे की बातों और अंदाज को पसंद करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसे नापसंद करने की वजह से ट्रोल करते हैं.

ऐसा ही कुछ अभी हुआ जब पाकिस्तान के ‘उड़ान’ फेम एक्टर एजाज असलम ने अहमद शाह के साथ अपना एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड किया.

एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल के एक कार्यक्रम ‘जीतो पाकिस्तान लीग’(JPL) में एजाज असलम के साथ शो के होस्ट वसीम बादामी और बच्चा अहमद शाह भी शिरकत कर रहे थे.

इसमें तीनों स्क्रीन पर खेले जाने वाले क्रिकेट मैच के बारे में बात कर रहे हैं. इसमें अहमद शाह के साथ बादामी मजाक करते नजर आते हैं, साथ ही कहते हैं कि मुझे मैच के लिए नहीं बुलाया न, मैं नहीं खेलूंगा. इस पर अहमद शाह से एक्टर ऐजाज असलम कहते हैं कि वो बादामी को आउट कर देंगे. फिर अहमद शाह की आवाज आती हैं, हां जीरो पर.

देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया. जहां लोग इसे काफी पसंद कर रहे थे, वहीं एक ट्रोल ने लिखा- “सब अच्छे लग रहे थे. फिर इस छोटे बच्चे पर नजर पड़ी. अब डिसलाइक का बटन ढूंढ रहा हूं.”

इस पर ट्रोलर को एक्टर ऐजाज असलम ने जवाब दिया- “इस पांच साल के बच्चे के लिए इतनी नफरत क्यों? क्या उसने आपको कुछ नुकसान पहुंचाया. जरा औरों के बारे में अच्छा सोचो तो आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी. अल्लाह आपको खुश रखे.”

अहमद शाह की उम्र तीन साल की थी तब स्कूल में किसी ने अचानक उसका मोबाइल से वीडियो बना लिया था. इसमें टीचर ने उसका बैग ले लिया था. तो अहमद शाह उंगली का इशारा करते हुए कह रहा था- वापस वापस करो, मेरा बस्ता.

इसके बाद शाह का एक और वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें वो ‘पीछे तो देखो’ कह रहा था.

इसके एक मीम में विराट कोहली और बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह भी नजर आते हैं. कोहली खुद को इस बच्चे का फैन बताते हैं.

Oyee! pichay to dekho 😂

Virat kohli is a fan of Cute pathan bacha Ahmed shah @iqrarulhassan @WaseemBadami pic.twitter.com/1zzlRrbuBo