scorecardresearch
 

Feedback

जिसे सियासत ने पाला, उसी ने देश जला डाला? अब PAK को तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर लगाना पड़ा बैन

पाकिस्तान ने कट्टरपंथी धार्मिक संगठन तेहरिक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) पर देशभर में प्रतिबंध लगा दिया है. ये फैसला पंजाब सरकार की सिफारिश और हालिया गाजा मार्च के दौरान TLP के हिंसक प्रदर्शन के बाद लिया गया. इस कदम के तहत संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कठोर कानूनी कार्रवाई, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स फ्रीज करना, और उनके सभी पोस्टर-बैनर हटाना शामिल है.

Advertisement
X
पाकिस्‍तानी सेना के समर्थन से पनपे TLP जैसे संगठन आज उसी के सामने सिर उठाकर खड़े हैं. (फोटो- AP)
पाकिस्‍तानी सेना के समर्थन से पनपे TLP जैसे संगठन आज उसी के सामने सिर उठाकर खड़े हैं. (फोटो- AP)

कभी कट्टर धार्म‍िक संगठनों को पालने वाले पाक‍िस्तान के सियासतदानों के लिए आज उनकी आंखों की किरक‍िरी बन गए हैं. हिंसक प्रदर्शन के बाद आख‍िरकार वहां की संघीय सरकार को तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जैसे संगठन पर बैन लगाना पड़ा . 

बता दें कि पाकिस्तान की संघीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में कट्टरपंथी धार्मिक संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) पर बैन लगाने को मंजूरी दे दी है. ये फैसला संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत लिया गया है. पंजाब सरकार ने हाल ही में इस संगठन पर प्रतिबंध की सिफारिश की थी क्योंकि उसके कार्यकर्ताओं ने गाजा मार्च के दौरान हिंसक प्रदर्शन किए थे.

कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला

सम्बंधित ख़बरें

TLP चीफ साद रिजवी को गोली लगने से मुरीदके में बिगड़े हालात, सड़कों पर आगजनी 
TLP supports protest
बसें जलीं, गोलियां चलीं और प्रदर्शनकारी सड़कों पर नाचे 
tlp pakistan protest
कट्टरपंथी मौलाना साद रिजवी को गोली, TLP समर्थक उग्र 
Clash between TPL supporters and army in Muridke
'ऐ जालिमों तुमको नहीं छोड़ेंगे....', TPL प्रदर्शनकारियों की PAK सेना को चेतावनी 
प्रदर्शनकारियों ने अर्धसैनिक बल पर अत्याधुनिक हथियारों से गोलीबारी करने का आरोप लगाया है. (Photo: ITG)
जहां गिराई थीं भारत ने मिसाइलें, पाकिस्तान का वो शहर जल क्यों रहा है? देखें Photos 

इस्लामाबाद में हुई बैठक में कानून-व्यवस्था की स्थिति और TLP की हाल की गतिविधियों की समीक्षा की गई. गृह मंत्रालय ने संगठन की हिंसक गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद मंत्रालय को प्रतिबंध लागू करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए.

पंजाब सरकार की सिफारिश

पिछले हफ्ते पंजाब सरकार ने केंद्र से TLP पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. ये मांग 13 अक्टूबर को मुरीदके में TLP समर्थकों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद आई थी. उस दौरान TLP गाजा मार्च निकालकर इस्लामाबाद पहुंचना चाहती थी, जहां वे अमेरिकी दूतावास के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले थे.

Advertisement

मुख्यमंत्री मरियम नवाज की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ कि TLP के वो नेता और कार्यकर्ता जिन्होंने पुलिसकर्मियों की हत्या और तोड़फोड़ की, उनके खिलाफ आतंकी अदालतों (ATC) में केस चलाया जाएगा.

वो हिंसक घटना... जिसके बाद लगा बैन

पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, इस झड़प में एक SHO की मौत हो गई, जबकि 48 सुरक्षाकर्मी घायल हुए. इनमें से 17 को गोलियां लगीं. वहीं TLP के तीन सदस्य और एक राहगीर की भी मौत हुई और करीब 30 नागरिक घायल हुए.

प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और सुरक्षा बलों पर हमला किया. जब बातचीत नाकाम रही, तो पुलिस ने सुबह 3 बजे से छह घंटे लंबा ऑपरेशन चलाकर भीड़ को तितर-बितर किया. इस दौरान TLP प्रमुख साद रिजवी के घायल होने की भी खबरें आईं लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई.

पंजाब सरकार ने सुझाए कई सख्त कदम

TLP नेताओं को एंटी-टेररिज्म एक्ट (ATA), 1997 की चौथी अनुसूची में डालना
पार्टी की जायदाद और संपत्ति को औकाफ विभाग के अधीन करना
पोस्टर, बैनर और विज्ञापन पर बैन
सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करना
बैंक अकाउंट्स फ्रीज करना
लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन पर सख्त सजा

संघीय सरकार ने अब इन सभी सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही पूरे देश में TLP के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement