एक बस ड्राइवर, दूसरी वकील और दोनों शादीशुदा... वेनेजुएला में 'क्रांति' करने निकले मादुरो और सिलिया की प्रेम कहानी!

"मुझे हमेशा एक मीटिंग याद है, जब एक नौजवान को बोलने के लिए कहा गया, वह बोला, और मैं बस उसे देखती रह गई. मैंने कहा, क्या गजब का समझदार आदमी है?" रोमांस का ये कुबूलनामा सिलिया फ्लोरेस का है. सिलिया फ्लोरेस यानी की वेनेजुएला की फर्स्ट लेडी. मादुरो की पत्नी. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो रोमांस और कोर्टशिप के दिनों को याद करते हुए अपनी पत्नी 'तेज मिजाज' बताते हैं. स्पैनिश में वे इसके "candela pura" शब्द का इस्तेमाल करते हैं. इसका मतलब होता है- खालिस आग.

मादुरो ने अपने इंटरव्यूज में माना है कि वेनेजुएला के पूर्व नेता ह्यूगो शावेज से जेल में मुलाकात के दौरान ही उन्होंने सिलिया को फ्लर्ट करना शुरू कर दिया. यही नहीं बात आंख मारने और इशारा करने तक भी आ पहुंची थी. खास बात यह है कि जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों ही शादीशुदा थे.

मादुरो और सिलिया फ्लोरेस की प्रेम कहानी रोमांस की परी कथा नहीं है. इस पावर के कपल के रोमांस में पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी और कॉन्ट्रोवर्सी साथ साथ चलती है.

कैसे हुई मुलाकात?

वेनेजुएला में तख्तापलट की पहली नाकाम कोशिश 1992 में हुई थी. इस बगावत का बिगुल ह्यूगो शावेज ने फूंका था. क्रांति अधूरी रही तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. अब ह्यूगो शावेज के समर्थक उन्हें जेल से छुड़ाने की लंबी कोशिशें कर रहे थे. लगातार कानूनी कार्रवाइयां चल रही थी. शावेज के समर्थक जेल में उनसे मिलने आते.

तब युवा सिलिया शावेज की लीगल टीम में थी और पूरा कानूनी मसला देख रही थी. जबकि यूनियन नेता और बस ड्राइवर मादुरो शावेज की बोलिवियन विचारधारा से प्रभावित थे और अपने नेता को जेल से छुड़ाने के लिए दम लगा रहे थे.

2023 में सिलिया ने एक पॉडकास्ट में कहा था- "शावेज की रिहाई के लिए उस संघर्ष के दौरान हम सड़क पर होने वाली गतिविधियों में शामिल थे."

लेकिन एक दूसरे के लिए पहला स्पार्क एक रैली में हुआ. सिलिया ने बताया था, "मुझे कैटिया (राजधानी काराकस का एक इलाका) में हुई एक रैली हमेशा याद रहती है, और जब एक नौजवान आदमी को बोलने के लिए कहा गया, वह बोला, और मैं बस उसे देखती रह गई- मैंने कहा, 'कितना इंटेलिजेंट है."

निकोलस मादुरो और सिलिया फ्लोरेस (Photo: Instagram)

सिलिया बस ड्राइवर मादुरो की बोलने की कला से बहुत इम्प्रेस हुई थीं. बाद में मादुरो ने उन्हें "तेज मिजाज" लड़की कहा था. वेनेजुएला में बोली जाने वाली स्पैनिश भाषा में इसके लिए "कैंडेला पुरा" शब्द का इस्तेमाल किया जाता है.

मादुरो ने अपने साक्षात्कार में माना है कि इसके बाद दोनों में पहचान हुई और शावेज से मुलाकात के दौरान वह उन्हें फ्लर्ट करने लगे थे.

23 वर्षों तक शादीशुदा जोड़े की कोर्टशिप

दो क्रांतिकारियों की प्रेम कहानी शुरू तो हो गई, लेकिन दोनों के ही अपने फसाने थे. सिलिया फ्लोरेस तब शादीशुदा थीं, उनके पति पुलिस में जासूस थे. इस शादी से उनके तीन बेटे थे. इधर मादुरो भी शादीशुदा थे. और उन्हें भी इस शादी से एक बेटा था. निकोलस मादुरो गएरा.

आखिर दोनों ने ही शादी से इतर जिंदगी जीने का फैसला किया. 1990 के दशक का बीच आते आते वे अपने अपने पार्टनर से अलग हो गए. इसके बाद शुरू हुई दो 'बागियों' की प्रेम कहानी, जिन्हें प्रेम पाने के लिए अपने परिवार से, अपनी विचारधारा से थोड़ी-थोड़ी बगावत करनी थी.

शादी से अलग होने के बाद मादुरो और सिलिया ने रोमांटिक जीवन शुरू किया और और बिना शादी किए लगभग दो दशकों तक साथ रहे.

ये प्रेम कहानी वेनेजुएला के वामपंथी पावर सर्किल में चर्चा का विषय बनी रहती थी. दो लोग जो काफी समय से साथ रह रहे थे शादी नहीं कर रहे थे. दोनों के करीबी बताते हैं कि यह देरी उनके वामपंथी आदर्शों के मुताबिक थी, जो पारंपरिक शादी को एक "बुर्जुआ" संस्था मानते थे, क्योंकि इससे विचारधारा का काम प्रभावित होता है और क्रांति का जज्बा पीछे रह जाता है.

लेकिन समय आया जब वेनेजुएला की कथित क्रांति भी हुई और मादुरो और सिलिया की प्रेम कहानी भी मुकम्मल हुई.

राष्ट्रपति की कुर्सी और शादी का जोड़ा

वर्ष 2013 वेनेजुएला की राजनीति का वो मोड़ था जब सत्ता शावेज के हाथ से निकलकर मादुरो के साथ में आ गई. शावेज की मौत के बाद हुए चुनाव में निकोलस मादुरो कम्युनिस्ट झुकाव वाले इस देश के नए नेता चुने गए.

मादुरो अपनी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के साथ (Photo: AP)

इसके बाद 15 जुलाई 2013 को एक प्राइवेट सिविल सेरेमनी में मादुरो और सिलिया ने शादी कर ली. मादुरो ने इसका सार्वजनिक रूप से ऐलान किया. उन्होंने फ्लोरेस के संघर्षों को सलाम किया और उनके लिए "फर्स्ट लेडी" के साथ साथ "प्राइमेरा कॉम्बैटिएंट" (पहली लड़ाकू) कहा.

यह शब्द संदेश था कि सिलिया फ्लोरेस एक सेरेमोनियल हस्ती नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से उनके बराबर हैं.

30 से ज्यादा वर्षों का साथ

मादुरो की चुनावी जीत के बाद सिलिया फ्लोरेस राजनीति की तेज रफ्तार जिंदगी को छोड़कर नेपथ्य में चली गईं. वे अब कम बोलती थीं. लेकिन सत्ता से नजदीकी उन्होंने कमी खत्म नहीं की. मादुरो को बार बार राजनीतिक जीवन देने में उनके फैसलों का अहम रोल रहा.

कुछ समीक्षकों का मानना है कि वह धीरे धीरे वेनेजुएला में 'राजमाता' की भूमिका में आ रही थीं.

पॉलिटिकल साइंटिस्ट एस्टेफ़ानिया रेयेस ने ITV न्यूज़ के US पार्टनर CNN को बताया कि हाल के सालों में फ्लोरेस लोगों से जुड़ने की कोशिश में एक मां जैसी शख्सियत के तौर पर सामने आई हैं.

कुछ लोगों का मानना है कि सिलिया ने इस पार्टनरशिप से अलग अपना खुद का पॉलिटिकल करियर बनाया है कुछ लोग उन्हें मादुरो की प्रेसिडेंसी को पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करने वाली एक अहम हस्ती मानते थे.

कनाडा की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रेयेस बताती है कि, "चाविस्मो मां की भूमिका का इस्तेमाल करता है. प्रतीकात्मक रूप से, वह जेंडर की पाबंदियों से बंधी हुई हैं."

सिलिया फ्लोरेस और मादुरो 30 से वर्ष से ज्यादा समय तक एक दूसरे के साथ रहे हैं. लेकिन 3 जनवरी 2026 शायद इस यूनियन का आखिरी दिन था. अभी दोनों अमेरिका के कुख्यात ब्रूकलिन जेल में है

