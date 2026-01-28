scorecardresearch
 
US राष्ट्रपति के हाथों में हाथ, चेहरे पर मुस्कान... ट्रंप की 'नंबर वन' फैन ये सिंगर कौन

निकी मिनाज ने कहा कि जो लोग उनके ट्रंप समर्थन की आलोचना करते हैं. इससे वह ट्रंप का और अधिक समर्थन करने को प्रेरित होती हैं.

निकी मिनाज की ट्रंप की तारीफ में पढ़े कसीदे (Photo: AP)
अमेरिकी रैपर निकी मिनाज (Nicki Minaz) राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में खुलकर आ गई हैं. उन्होंने खुद को ट्रंप का नंबर वन फैन बताते हुए उनकी तारीफ में जमकर कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं.

मिनाज ने ट्रंप के साथ Trump Accounts नाम के एक इवेंट में शामिल हुईं. यह रिटायरमेंट प्लान इवेंट था. इस दौरान निकी मिनाज ने कहा कि मैं शायद राष्ट्रपति की सबसे बड़ी फैन हूं और यह बात अब बदलने वाली नहीं है. लोग जो कहते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. बल्कि इससे मैं और मोटिवेट होती हूं और ट्रंप को और ज्यादा सपोर्ट करती हूं.

उन्होंने कहा कि जिस तरह से ट्रंप को आलोचना मिल रही है और उनकी बुलिंग की जा रही है, कुछ नहीं होने वाला. उनके पीछे बहुत लोग खड़े हैं. ईश्वर खुद उनकी रक्षा कर रहा है.  

सिर्फ इतना ही नहीं इससे पहले ट्रंप ने निकी मिनाज की जी भरकर तारीफ की. ट्रंप ने कहा कि इतिहास की सबसे सफल महिला रैपर कौन हैं. वो निकी मिनाज है. वह बच्चों की मदद करने के लिए ट्रंप अकाउंट्स में हजारों डॉलर इन्वेस्ट कर रही हैं.
 

---- समाप्त ----
