नेपाल के Gen-Z ग्रुप में फूट... आर्मी हेडक्वार्टर में मीटिंग का विरोध, अंतरिम पीएम के लिए अब कुलमन घिसिंग का नाम किया आगे

नेपाल में नई सरकार को लेकर आर्मी हेड क्वार्टर में इस वक्त अहम वार्ता जारी है सेना और जेन-जी के प्रतिनिधियों के बीच इस वक्त वार्ता हो रही है. जेन-जी की तरफ से सात लोग आर्मी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं. इस बीच आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन कर रहे जेन जी युवाओं का आपस में ही फूट पड़ गई है. प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए अब कुलमन घिसिंग का नाम आगे रखा है.

युवाओं ने आर्मी हेडक्वार्टर में हो रही बातचीत का विरोध करते हुए कहा कि मीटिंग में गलत लोगों को बुलाया जा रहा है. उन्होंने मांग करते हुए कहा कि यह बातचीत राष्ट्रपति भवन में हो, राष्ट्रपति को सार्वजनिक किया जाए. इन युवाओं ने राष्ट्रपति भवन में बातचीत की मांग की है.

Gen-Z द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अंतरिम मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य और सबसे स्वीकार्य काठमांडू महानगरपालिका के प्रमुख आकर्षक नेता बालेन्द्र शाह ही दिखे हैं. लेकिन उन्होंने इस प्रक्रिया में शामिल न होने का पत्र भेजा है.

यह भी पढ़ें: सुशीला कार्की ने की मोदी की तारीफ, भारत विरोधी यूनुस जैसों के हाथ में न जाए नेपाल

Gen-Z का पत्र

पत्र में आगे कहा गया है, 'हाल ही में हुए घटनाक्रम में पूर्व प्रधान न्यायाधीश रही सुशीला कार्की के नाम का कई लोगों ने समर्थन किया. लेकिन नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिंग का नाम भी सकारात्मक रूप से चर्चा में आया. सुशीला कार्की के नाम पर हुए विवादास्पद घटनाक्रम, संविधान, विधि और पद को लेकर उठे सवालों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. संविधानसम्मत, पारदर्शी, न्यायसंगत ढंग से उस पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त न होना, 70 वर्ष की उम्र पार कर जाना आदि कारणों से जेनजी की प्रतिनिधित्व करने वाली समिति ने उनके नाम को अस्वीकार कर दिया है.'

Advertisement

पत्र में कहा गया है, 'बालेन्द्र शाह का रुचि न दिखाना, सभी समुदायों को नेतृत्व देने में सक्षम कम होना और सुशीला कार्की की आयु सीमा तथा 70 वर्ष ऊपरी सीमा पार कर जाना, न कारणों से नेपाल को लोडशेडिंग से मुक्त कराने वाले, देशभक्त व्यक्ति, सबसे स्वीकार्य इंजीनियर कुलमान घिसिंग को अंतरिम सरकार के नेतृत्व में भेजने का निर्णय लिया गया है.'

आर्मी हेडक्वार्टर में हो रही बैठक

इससे पहले नेपाल की पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की और दुर्गा प्रसाई को भी सेना की सुरक्षा में अलग-अलग गाड़ियों से आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचाया गया था.

सूत्रों के मुताबिक सेना प्रमुख के साथ सुशीला कार्की की बातचीत शाम चार बजे शुरू होगी. ये बातचीत तब शुरू होगी जब जेन-जी प्रतिनिधियों के साथ आर्मी लीडरशिप की दूसरे दौर की वार्ता पूरी हो जाएगी.

सूत्रों के अनुसार, आर्मी हेडक्वार्टर में फिलहाल GenZ और सेना नेतृत्व के बीच दूसरी दौर की बातचीत जारी है. सात सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं. इसके बाद सुशीला कार्की और दुर्गा प्रसाई आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगी. यह मुलाकात लगभग शाम 4 बजे होने की संभावना जताई जा रही है.

ब्रेकथ्रू साबित होगी बातचीत!

सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल से भी टेलीफोन पर बातचीत कर मौजूदा स्थिति से उन्हें अवगत कराया है. उन्होंने राष्ट्रपति को बताया कि सेना राजनीतिक और संवैधानिक समाधान निकालने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है.

Advertisement

सेना और GenZ के बीच चल रही यह वार्ता नेपाल के सत्ता संकट और नई सरकार के गठन की दिशा में अहम साबित हो सकती है. सूत्रों का कहना है कि आर्मी नेतृत्व सभी पक्षों को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है ताकि जल्द से जल्द संवैधानिक रूप से समाधान निकाला जा सके.

यह भी पढ़ें: पैंट की जेब आगे की और... नेपाल में Gen-Z के प्रोटेस्ट का ये तरीका चर्चा में, आपने देखा वीडियो?

भारत में भी बयानबाजी

नेपाल की घटना पर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है... कल विपक्ष की तरफ से और सोशल मीडिया में ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई है कि नेपाल की तरह भारत में ऐसी स्थिति है. इस पर आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत की व्यवस्थाएं काफी मजबूत हैं भारत में जिस तरह से जनता की सेवा हो रही है उससे नहीं लगता विपक्ष लोगों को उत्तेजित करके भ्रमित कर पाएगा.

---- समाप्त ----