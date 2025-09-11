पैंट की जेब आगे की और... नेपाल में Gen-Z के प्रोटेस्ट का ये तरीका चर्चा में, आपने देखा वीडियो?

नेपाल में जेन जी ने जब सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये आंदोलन नेपाल में तख्तापलट को अंजाम देगा. जेन जी का यह आंदोलन मुख्य रूप से भ्रष्टाचार और रिश्वरखोरों के खिलाफ था यानी सत्ता या सरकारी नौकरी कर रहे उन लोगों के खिलाफ जो अपनी जेब भरने के लिए आम जनता के साथ गलत कर रहे हैं.

वीडियो में दिखाई ट्रैफिक पुलिस की रिश्वतखोरी

आंदोलन के बाद जेन जी के कई ऐसे वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे दिखा रहे हैं कि नेपाल में कैसे पुलिस रिश्वतखोरी करती थी. एक वीडियो में युवा शख्स ने ट्रैफिक पुलिस की नीली वर्दी पहनी हुई है. इसके बाद सामने से एक बाइक वाला आता है और शख्स बाइक वालों को अपनी जेब दिखाता हुआ इशारा करता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. युवा शख्स के चेहरे पर एक खुशी भी नजर आ रही है कि पहले कैसे पुलिसवाले उन लोगों का बक्श देते थे जिनके पास पैसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा.

पैसा मिलते ही सिर झुकाया

इसी तरह एक और वीडियो है. इस वीडियो में शख्स सिर पर ट्रैफिर पुलिस की टोपी लगाए हुए है और हाथ में सीटी है. जैसे ही एक बाइक वाला सामने आता है कि शख्स अपनी खाली जेब उसके पास ले जाता है और एक्टिंग करता है कि शख्स ने उसकी जेब में पैसे डाल दिए हैं. पैसा मिलते ही शख्स सीटी बजाता, सिर झुकाता और उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है. वीडियो में यह शख्स भी बताना चाह रहा है कि कैसे पैसे मिलते ही पुलिस किसी के भी सामने अपना सिर झुका लेती है.

ऐसे एक नहीं कई वीडियोज हैं. एक वीडियो में एक युवा आर्मी के ट्रक के टायर के आगे ही लेटा हुआ नजर आ रहा है ताकि आर्मी वाले प्रदर्शनकारियों को ना रोके. यह शख्स टायर के आगे लेटकर आराम से अपना फोन चला रहा है और आस-पास भी कई युवा खड़े हैं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को भी खूब पसंद किया जा रहा है. लोग तरह तरह के कमेंट कर कह रहे हैं, 'नेपाल इज नॉट फॉर बिगिनर्स'. दूसरे ने कहा, 'कितना मस्त है पूरी सरकार ही गिरा दी' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मजाक मजाक में सराकर गिरा दी.'

नेपाल के जेन जी का सरकारी दफ्तर

एक अन्य वीडियो में दिखाया गया कि छोटे से एक कमरे में दो जेन जी युवा सरकारी कर्मचारी बनने की एक्टिंग कर रहे हैं. इसके बाद सामने से एक शख्स आता है और उन्हें साइन करने के लिए पेपर थमाता है. इसके बाद उस युवा को पेपर लेकर फिर दूसरे काउंटर पर जाना होता है. एक अन्य वीडियो में एक लड़की ने ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस पहनी हुई है. उसके हाथ में डंडा है और वे बाइक पर सवार लोगों ने उसमें फूंक मारने को कह रही है ताकि पता चला सके कि शराब पी हुई है या नहीं. इस तरह पुलिस वालों की मिमिकरी के कई वीडियोज वायरल हैं.

