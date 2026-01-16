scorecardresearch
 
'... तो सेना भेज दूंगा', US के इस राज्य में प्रदर्शन कर रही जनता को ट्रंप की सीधी धमकी

अमेरिका के मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंट्स की कार्रवाई के खिलाफ भड़के हिंसक प्रदर्शनों ने व्हाइट हाउस की चिंता बढ़ा दी है. हालात बिगड़ते देख राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विद्रोह अधिनियम लागू कर सेना उतारने की धमकी दी है. लगातार गोलीकांड, गिरफ्तारियां और सख्त बयानबाज़ी ने शहर को तनाव के केंद्र में ला खड़ा किया है.

मिनेसोटा में रेनी गुड की मौत के विरोध में प्रदर्शन (फोटो- AP)
अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर में हालात ठीक नहीं हैं. इमिग्रेशन एजेंट्स की कथित मनमानी के विरोध में प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है. कई दिनों से चल रहे हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है. गुरुवार को उन्होंने कहा कि वो Insurrection Act (विद्रोह अधिनियम) लागू करके वहां सेना उतार देंगे.

बता दें कि आठ दिन पहले मिनियापोलिस में एक आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंट ने अमेरिकी नागरिक रेनी गुड की कार में गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसके बाद वहां के निवासियों और अधिकारियों के बीच टकराव और भी तनावपूर्ण हो गया है, और विरोध प्रदर्शन अन्य शहरों में भी फैल गए हैं.

ट्रंप की नई धमकी मिनियापोलिस में एक आव्रजन अधिकारी द्वारा एक वेनेजुएला के व्यक्ति को गोली मारने के कुछ घंटों बाद आई है, जिसके बारे में सरकार का कहना है कि एजेंटों द्वारा उसके वाहन को रोकने की कोशिश करने पर वह भाग रहा था. उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी थी.

ट्रंप की सीधी धमकी

अब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है, 'अगर मिनेसोटा के भ्रष्ट राजनेता कानून का पालन नहीं करते और पेशेवर उपद्रवियों और विद्रोहियों को ICE (इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट) के देशभक्तों पर हमला करने से नहीं रोकते, जो केवल अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं विद्रोह अधिनियम लागू कर दूंगा.'

रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप हफ्तों से राज्य के डेमोक्रेटिक नेताओं का मजाक उड़ा रहे हैं और वहां रहने वाले सोमाली मूल के लोगों को 'कचरा' कह रहे हैं जिन्हें देश से 'बाहर निकाल देना चाहिए.'

वह पहले ही मिनियापोलिस क्षेत्र में लगभग 3,000 संघीय अधिकारियों को भेज चुका है, जो शहर की बर्फीली सड़कों पर बंदूकें लेकर, सैन्य शैली के गियर और अपने चेहरे को छिपाने वाले मास्क पहने हुए हैं.

निवासियों ने दिन-रात जोरदार विरोध प्रदर्शन किए, कुछ ने डफली पीटकर विरोध जताया. बुधवार रात को, आसपास के निवासियों की भीड़ उस इलाके के पास जमा हो गई जहां वेनेजुएला के व्यक्ति को गोली मारी गई थी. कुछ ने विरोध में नारे लगाए, और संघीय अधिकारियों ने फ्लैश-बैंग ग्रेनेड दागे और आंसू गैस के बादल छोड़े.

बाद में, जब अधिकांश निवासियों को तितर-बितर कर दिया गया, तो एक छोटे समूह ने एक कार में तोड़फोड़ की, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह संघीय अधिकारियों की थी, एक व्यक्ति ने उस पर लाल रंग से भित्तिचित्र बना दिया जिसमें लिखा था: 'क्रिस्टी नोएम को फांसी दो,' यह गृह सुरक्षा सचिव के बारे में था जो आईसीई की देखरेख करती हैं.

कई अप्रवासी और प्रदर्शनकारी गिरफ्तार

जब से यह अभियान शुरू हुआ है, तब से एजेंटों ने अप्रवासियों और प्रदर्शनकारियों दोनों को गिरफ्तार किया है, कई बार खिड़कियां तोड़ दी हैं और लोगों को उनकी कारों से बाहर खींच लिया है, और अश्वेत और लातिनी अमेरिकी नागरिकों को पहचान पत्र मांगने के लिए रोका गया है.

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग, जो ट्रंप की आव्रजन संबंधी कार्रवाई की निगरानी कर रहा है, ने अपने अधिकारी द्वारा गोली मारे गए व्यक्ति की पहचान जूलियो सीजर सोसा-सेलिस के रूप में की है. उन्हें ट्रंप के पूर्ववर्ती, जो बाइडेन के प्रशासन द्वारा 2022 में सरकारी मानवीय पैरोल कार्यक्रम के तहत अमेरिका में प्रवेश की अनुमति दी गई थी. ट्रंप प्रशासन ने बाइडेन के कार्यकाल में प्रवेश पाने वाले वेनेजुएलावासियों और अन्य लोगों को दी गई पैरोल रद्द कर दी है.

अपने बयान में, डीएचएस (गृह सुरक्षा विभाग) ने उन्हें मिनेसोटा कानून के तहत एक दोषी अपराधी बताया, क्योंकि उन्हें बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए और पुलिस अधिकारी को झूठा नाम बताते हुए पकड़ा गया था.

हालांकि, रॉयटर्स की खबर के मुताबिक, मामलों के अदालती रिकॉर्ड से पता चलता है कि उन्हें केवल 'मामूली अपराधों' के लिए दोषी ठहराया गया था, जिन्हें मिनेसोटा राज्य कानून के अनुसार 'अपराध नहीं माना जाता' और जिनके लिए अधिकतम सजा 300 डॉलर का जुर्माना है.

वहीं सरकारी बयान के मुताबिक, संघीय अधिकारियों ने सोसा-सेलिस को उसकी गाड़ी में रोकने की कोशिश की. लेकिन वह अपनी गाड़ी से घटनास्थल से भाग निकला, एक खड़ी कार से टकरा गया और फिर पैदल ही भाग गया.
 

