'पापा, देश सुरक्षित हाथों में है...', वेनेजुएला की संसद में मादुरो के बेटे ने दिया भावुक बयान

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तीखी बहस छिड़ गई है. इसी दौरान वेनेजुएला की संसद में मादुरो के बेटे निकोलस मादुरो गुएरा ने भावुक संदेश दिया और कहा, देश सही हाथों में है, पापा.

गुएरा ने आगे कहा कि उनके पिता को अमेरिका ने किडनैप कर लिया है. उन्होंने दुनिया से अपील की कि मादुरो को वापस वेनेजुएला लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखाई जाए. मादुरो गुएरा ने यह बयान वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के स्थापना सत्र के दौरान दिया. यह सत्र उस अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन के दो दिन बाद हुआ, जिसमें काराकास में मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिया गया था.

दरअसल, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिकी कार्रवाई में गिरफ्तारी के बाद देश और दुनिया दोनों स्तरों पर हलचल तेज हो गई है. वेनेजुएला की कांग्रेस (संसद) सत्र के दौरान मादुरो के बेटे ने अपने पिता को संबोधित करते हुए कहा, देश अच्छे हाथों में है, पापा. इस बयान को सत्ता समर्थकों के लिए भरोसे और विरोधियों के लिए सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.

मादुरो गुएरा ने अमेरिकी कार्रवाई को वेनेजुएला की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन बताया और चेतावनी दी कि ऐसी घटना किसी और देश के साथ भी हो सकती है. उन्होंने कहा, अगर हम किसी राष्ट्राध्यक्ष के अपहरण को सामान्य मान लेते हैं, तो कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा. आज वेनेजुएला है, कल कोई भी ऐसा देश हो सकता है जो झुकने से इनकार करे. यह सिर्फ क्षेत्रीय समस्या नहीं है, बल्कि वैश्विक स्थिरता, मानवता और राष्ट्रों की संप्रभु समानता के लिए सीधा खतरा है.

मादुरो गुएरा ने दुनिया के लोगों से सीधे अपील करते हुए कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक समर्थन का सवाल नहीं है.

उन्होंने कहा, दुनिया के लोगों से मैं कहता हूं. निकोलस, सिलिया और वेनेजुएला के साथ अंतरराष्ट्रीय एकजुटता कोई वैकल्पिक राजनीतिक इशारा नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है. इन उल्लंघनों पर चुप्पी साधना, चुप रहने वालों को भी दोषी बनाती है और उस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करती है, जिसकी रक्षा का दावा हर कोई करता है.

मादुरो गुएरा ने अपने बयान में यह भी जिक्र किया कि उन्हें हालिया अमेरिकी अभियोग (इंडाइटमेंट) में शामिल किया गया है. इस अभियोग में मादुरो, सिलिया फ्लोरेस और अन्य लोगों पर ड्रग तस्करी और हथियारों से जुड़े आरोप लगाए गए हैं.

मादुरो गुएरा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, मेरा परिवार और मैं उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं.

