'अयातुल्लाह ट्वीट कर सकते हैं लेकिन ट्रंप नहीं', ट्विटर पर बरसे US सीनेटर

अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को प्रतिबंधित कर दिया गया है. कारण बताया जा रहा है कि वे हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं. ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिन्होंने ट्रंप पर बैन लगा दिया है.

रिपब्लिकन पार्टी और दक्षिणपंथी समूहों द्वारा इस बात का विरोध किया जा रहा है कि ट्रंप को सोशल मीडिया से बैन नहीं किया जाना चाहिए था. इसी प्रकार ईरानी शिया धर्म के सर्वोच्च नेता और ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ख़ामेनेई का नाम लेकर एक अमेरिकी सीनेटर ने ट्विटर पर हमला बोला है. सीनेटर ने कहा है कि ट्विटर पर वो बोल सकते हैं लेकिन ट्रंप नहीं.

रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने शनिवार के दिन एक ट्वीट करते हुए ट्विटर की पॉलिसी की निंदा की है. लिंडसे ग्राहम ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि ''ट्विटर इसके लिए मुझे भी ब्लॉक कर सकता है लेकिन मैं इसे खुशी-खुशी स्वीकार करूंगा. आपने (ट्विटर ने) राष्ट्रपति ट्रंप के अकाउंट को स्थायी तौर पर बैन करके एक गंभीर गलती की है. अयातुल्लाह ट्वीट कर सकते हैं लेकिन ट्रंप नहीं.'' आप इस ट्वीट को यहां भी पढ़ सकते हैं-

Twitter may ban me for this but I willingly accept that fate: Your decision to permanently ban President Trump is a serious mistake.



The Ayatollah can tweet, but Trump can’t. Says a lot about the people who run Twitter.