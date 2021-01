हिंसा के बाद कठघरे में खड़े डोनाल्ड ट्रंप का बयान- 20 जनवरी को जो बाइडेन के शपथ समारोह में नहीं जाऊंगा

अमेरिका में हिंसा के बाद कठघरे में खड़े राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में जाने से इंकार कर दिया है. दरअसल, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे. बाइडेन के हाथों हार का सामना करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के समारोह में जाने को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब उन्होंने ट्वीट कर साफ कर दिया है कि वो समारोह में शामिल नहीं होंगे.

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि जिन लोगों ने भी पूछा, मैं 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाऊंगा. बता दें कि अमेरिका में हिंसा के बीच गुरुवार को कांग्रेस ने जो बाइडेन की जीत पर मुहर लगाई. अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को 306 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले हैं, जो बहुमत से ज्यादा हैं. राष्ट्रपति बनने के लिए 270 वोटों की जरूरत होती है. कांग्रेस की मंजूरी के बाद जो बाइडेन आधिकारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.