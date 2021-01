डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट स्थायी रूप से सस्पेंड, कैपिटल बिल्डिंग में हिंसा पर एक्शन

अमेरिकी संसद परिसर में हुई हिंसा के बाद माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल अकाउंट को स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है. ट्विटर ने आगे भी हिंसा भड़कने के जोखिम की आशंका के मद्देनजर यह फैसला किया है.

दरअसल, अमेरिका में हुई हिंसा के बीच डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर लगे बैन को अनिश्चित काल तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया था. लेकिन अब ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को "हिंसा के और भड़कने के जोखिम के कारण" स्थायी रूप (Permanently Suspends) से सस्पेंड कर दिया है.

इस मसले पर ट्विटर की ओर से कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से हाल के ट्वीट्स और उनके संदर्भों की करीब से समीक्षा के बाद हमने उनके अकाउंट को स्थायी रूप से सस्पेंड करने का फैसला लिया है. ट्विटर की ओर से यह भी कहा गया कि हमने हिंसा के संदर्भ में बुधवार को ही यह स्पष्ट कर दिया था कि नियमों के उल्लंघन पर इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है. माइक्रोब्लॉगिंग साइट के मुताबिक, वह अपनी नीतियों और उन्हें लागू करने के लिए पारदर्शी बनी रहेगी.

Twitter permanently suspends outgoing US President Donald Trump's account "due to the risk of further incitement of violence". pic.twitter.com/zEC7STxQjs