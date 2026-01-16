'बहुत बड़ा हमला था, अल्लाह ने बचा लिया...', ऑपरेशन सिंदूर पर लश्कर आतंकी हफीज अब्दुल रउफ का कुबूलनामा

पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ का बड़ा कबूलनामा सामने आया है. आतंकी रऊफ ने माना है कि मुरीदके में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई आतंकियों की जान गई है. रऊफ मान रहा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया और भारत के हमले में कई आतंकियों की जान गई.
इसके अलावा आतंकी ने कबूल किया है कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी. चीन की वजह से पाकिस्तान के पास भारत की पल पल की जानकारी थी.
बता दें कि हाफिज अब्दुल रऊफ लश्कर का टॉप कमांडर है, और अमेरिका ने इसे अंतराराष्ट्रीय आतंकी घोषित कर रखा है. ये वही आतंकी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकियों के जनाजे पर नमाज पढ़ने गया था. आज आतंकियों के एक जलसे में इसने ये कुबूल किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में कई आतंकी मारे गए थे.
ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सबसे बड़ा कुबूलनामा कहा जा सकता है. क्योंकि हाफिज अब्दुल रऊफ, उसी मुरीदके का केयर टेकर था जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लश्कर के हेडक्वार्टर को ध्वस्त किया गया था. आतंकी ने खुद कुबूल किया कि वो बहुत बड़ा हमला था जिसमें मुरीदके का हेडक्वार्टर था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था.
बता दें कि हाफिज अब्दुल रऊफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत ज्यादा सुर्खियों में इसलिए भी था क्योंकि जो आतंकी मारे गए थे, उनके लिए नमाज ए जनाजा यही पढ़ रहा था, इसके पीछे पाक आर्मी के कई अधिकारी मौजूद थे.
माना जा रहा है कि भारतीय एजेंसियों के लिए भी इसका बयान काम आ सकता है. शेषकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने में. जैसे, FATF की अगर बात आएगी तो वहां पर फिर भारत अपना पक्ष रखेगा कि किस तरीके से जो आतंकी गतिविधियां हैं वो पाकिस्तान में होती हैं. इतना ही नहीं, अमेरिका से प्रतिबंधित आतंकी (हाफिज अब्दुल रऊफ) खुद पाकिस्तान में मौजूद है और किस तरीके से भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता है. साथ ही साथ इसने खुद कुबूल किया की भारत ने आतंकी ठिकानों पर अटैक किया था.