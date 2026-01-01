scorecardresearch
 
बेटी का हाथ थामे नजर आए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम, तस्वीरों में दिखा अनोखा अंदाज

उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने राजधानी प्योंगयांग में नए साल के जश्न में हिस्सा लिया. उनकी बेटी जू ए भी उनके साथ थीं. जू ए को किम जोंग का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है.

किम जोंग उन ने बेटी के साथ नए साल का स्वागत किया है (Photo: Reuters)
किम जोंग उन ने बेटी के साथ नए साल का स्वागत किया है (Photo: Reuters)

उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन आमतौर पर गंभीर मुद्रा में ही नजर आते हैं, हल्के-फुल्के पलों में उनका दिखाई देना दुर्लभ है. लेकिन बेटी के साथ उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें उनका एक अलग ही व्यक्तित्व नजर आ रहा है. उन्होंने राजधानी प्योंगयांग में नए साल के जश्न में हिस्सा लिया है जिसमें आतिशबाजी, देशभक्ति गीत, डांस और ताइक्वांडो का प्रदर्शन किया गया. 

उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया केसीएनए ने गुरुवार को यह जानकारी दी. केसीएनए के अनुसार, इस दौरान किम जोंग उन की बेटी जू ए उनके साथ मौजूद थीं. कुछ विश्लेषक जू ए को किम के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं. तस्वीरों में जू ए को अपने पिता के साथ बच्चों को गले लगाते हुए, उनके पास बैठते और उनका हाथ थामे हुए देखा गया.

अपने संबोधन में किम जोंग उन ने उत्तर कोरियाई जनता के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि 2025 में 'सफलताएं और असाधारण बदलाव' देखने को मिले. उन्होंने देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की और कहा कि 2026 की शुरुआत में होने वाला अहम पार्टी कांग्रेस देश की भविष्य की दिशा तय करेगा.

उत्तर कोरिया में जल्द ही सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की 9वीं कांग्रेस होने की उम्मीद है. इस कांग्रेस में अगले पांच वर्षों के लिए देश की योजनाएं तय की जाएंगी, जिनमें परमाणु और हथियार विकास के साथ-साथ आर्थिक नीतियां भी शामिल होंगी.

रूस के लिए यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों को भी भेजा नए साल का संदेश

किम जोंग उन ने यूक्रेन युद्ध में रूस के पक्ष में लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों को भी नया साल का संदेश भेजा. उन्होंने सैनिकों को देश की 'सबसे बड़ी ताकत, गर्व और मजबूत स्तंभ' बताया और उनके सुरक्षित स्वदेश लौटने की उम्मीद जताई.

केसीएनए के मुताबिक, अपने संदेश में किम ने कहा, 'साहसी बनो. तुम्हारे पीछे उत्तर कोरिया और मॉस्को खड़े हैं.'

केसीएनए ने यह भी बताया कि किम जोंग उन को कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से नए साल के कार्ड मिले हैं, जिनमें चीन के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी भी शामिल हैं.

---- समाप्त ----
