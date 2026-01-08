अमेरिका की इस रोड का नाम अब 'खालिदा जिया स्ट्रीट', मुस्लिम बहुल शहर ने लिया फैसला

अमेरिका के मिशिगन राज्य के शहर हैमट्राम्क में एक सड़क का नाम बदलकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नाम पर रखा गया है. पहले इस सड़क का नाम 'कारपेंटर स्ट्रीट' था, जिसे अब 'खालिदा जिया स्ट्रीट' कहा जाएगा. बांग्लादेशी अखबार Desh Rupantor की रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला खालिदा जिया के सम्मान में लिया गया है, जो तीन बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी थीं.

2013 में हैमट्राम्क बना मुस्लिम बहुल शहर

हैमट्राम्क अमेरिका का पहला ऐसा शहर है, जहां आबादी पूरी तरह मुस्लिम बहुल है. यही नहीं, यह अमेरिका का पहला शहर भी है, जहां सिटी काउंसिल पूरी तरह मुस्लिम सदस्यों की है. साल 2013 में हैमट्राम्क मुस्लिम बहुल शहर बना था. इसके बाद 2015 में यहां मुस्लिम बहुल नगर परिषद बनी और 2022 में यह शहर पूरी तरह मुस्लिम सिटी काउंसिल वाला अमेरिका का पहला शहर बन गया.

शिकागो में है जियाउर रहमान रोड

रिपोर्ट के मुताबिक जोसेफ कैंपाउ और कोनॉल्ट स्ट्रीट के बीच सड़क के एक हिस्से का नाम खालिदा जिया के नाम पर रखने का प्रस्ताव हाल ही में सिटी काउंसिल ने मंजूर किया. मौजूदा सिटी काउंसिल में बांग्लादेशी मूल के चार सदस्य हैं, जिनकी सक्रिय भूमिका से यह फैसला संभव हो सका.

खालिदा जिया का 30 दिसंबर को ढाका के एक अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था. उनकी उम्र 80 साल थी. इससे पहले अमेरिका के शिकागो शहर में एक सड़क का नाम खालिदा जिया के पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के नाम पर रखा गया था.

