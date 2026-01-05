US उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमला, पथराव कर तोड़ दी खिड़कियां, हिरासत में संदिग्ध

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर सोमवार तड़के हमला हुआ है. इस हमले में उनके घर की खिड़कियों को नुकसान पहुंचने की सूचना है. बताया जा रहा है कि घटना के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है.

यह घटना सिनसिनाटी के ईस्ट वॉलनट हिल्स इलाके में स्थित जेडी वेंस के आवास पर हुई, जो विलियम हॉवर्ड टैफ्ट ड्राइव पर है.

स्थानीय समय के मुताबिक, रात करीब 12:15 बजे यूएस सीक्रेट सर्विस ने हमले के संबंध में पुलिस को सूचना दी. सिनसिनाटी पुलिस डिस्पैचर ने FOX19 NOW को बताया कि सीक्रेट सर्विस ने एक व्यक्ति को 'पूर्व दिशा की ओर भागते हुए' देखा था, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया.

फिलहाल घटना से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने पुष्टि की है कि संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की जांच जारी है.

