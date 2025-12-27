जलती कारों का खौफनाक मंजर... जापान में हाईवे पर 67 गाड़ियों की टक्कर, Video

जापान के गुनमा प्रान्त में कान-एत्सु एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ. भारी बर्फबारी के दौरान हुए कई गाड़ियां आपस में टकरा गई. इस हादसे में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए. यह हादसा देश में साल के अंत में छुट्टियों के दौरान यातायात की बढ़ती भीड़ के बीच हुआ. इसलिए यह और भी भयावह हो गया.

पुलिस के अनुसार, गुनमा प्रान्त के मिनाकामी शहर में भारी बर्फबारी के चलते दो ट्रक पहले आपस में टकराई. पहली टक्कर के बाद एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा बंद हो गया, जिससे पीछे चल रहे वाहनों को फिसलन वाली सड़क पर रुकने में परेशानी हुई और 67 वाहन इससे प्रभावित होकर आपस में टकरा गए.

इस दुर्घटना से एक बड़ी आग भी भड़क उठी, जिसमें लगभग 20 वाहन जल गए. आग बुझाने के लिए दमकल विभाग को सात घंटे तक मशक्कत करना पड़ा. पुलिस ने बताया कि मृतकों में टोक्यो की 77 साल की एक महिला भी शामिल हैं जो एक यात्री कार में सवार थी.





साथ ही, ट्रक के चालक की लाश भी बरामद की गई है. घायल हुए 26 लोगों में पांच की हालत गंभीर बताई गई है. उनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है.

मौसम विभाग ने दुर्घटना के समय क्षेत्र में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की थी. यह हादसा नए साल और साल की अंत की छुट्टियों के दौरान हुआ जब सड़क यातायात अपने चरम पर होता है. दुर्घटना के कारण कान-एत्सु एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्से शनिवार को भी बंद रहे, जबकि पुलिस जांच और सड़क साफ़-सफाई का कार्य जोर-शोर से चला.

