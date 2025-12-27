scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जापान: टायर फैक्ट्री में चाकू और केमिकल हमले से 15 घायल, आरोपी गिरफ्तार

जापान के सेंट्रल इलाके में एक टायर फैक्ट्री में आठ लोगों को चाकू मारने के बाद एक 38 साल के आदमी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पांच लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

Advertisement
X
हमले में घायल लोगों के हॉस्पिटल ले जाया गया है. (Photo: AP)
हमले में घायल लोगों के हॉस्पिटल ले जाया गया है. (Photo: AP)

जापान में एक टायर फैक्ट्री में आठ लोगों को चाकू मारकर घायल किया गया है. इसके साथ ही, सात अन्य लोगों को ब्लीच जैसी चीज़ से घायल किया गया है. मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि अभी तक यह जानकारी नहीं मिल सकी है कि आरोपी ने लोगों को क्यों घायल किया.

फुजिसान नान्टो फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक, टोक्यो के पश्चिम में, शिज़ुओका प्रांत के मिशिमा शहर में टायर बनाने वाली कंपनी योकोहामा रबर कंपनी की एक फैक्ट्री में आरोपी द्वारा चाकू मारे जाने के बाद आठ लोगों को अस्पताल ले जाया गया.

फायर डिपार्टमेंट ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि चाकू मारे गए पांच लोगों की हालत गंभीर है, लेकिन अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं थी.

सम्बंधित ख़बरें

Japanese media reported that a suspect had already been taken into custody. (Representational Image/ Reuters)
जापान की फैक्ट्री में खूनी तांडव... चाकूबाजी और केमिकल स्प्रे से हमला, 14 लोग घायल
Japan Tree Frog Cancer
जापान के ट्री फ्रॉग में मिला ताकतवर एंटीकैंसर ड्रग, एक डोज से कैंसर खत्म
Japan Fukushima Nuclear Plant
फुकुशिमा हादसे के बाद दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र को फिर से शुरू करेगा जापान
At 9:30 am, the BSE Sensex rose 50.78 points, or 0.06%, to 84,442.05 after gaining nearly 149 points in early trade.
Japan से Korea तक तूफानी तेजी, सेंसेक्स-निफ्टी ने भी दिखाया दम... ये 10 शेयर बने रॉकेट
Japan Rate Hike: 30 साल में सबसे ऊंची ब्याज दर, जानें..

'हत्या की कोशिश में हमला...'

शिज़ुओका प्रीफेक्चुरल पुलिस ने बताया कि हमलावर, एक 38 साल के आदमी को फैक्ट्री में हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई.

जापान के बड़े अखबार Asahi ने जांचकर्ताओं के हवाले से बताया कि संदिग्ध के पास एक सर्वाइवल चाकू था और उसने गैस मास्क जैसा कुछ पहना हुआ था.

यह भी पढ़ें: रणवीर की 'धुरंधर' के सामने फिर रेस में उतरेगी रणबीर की 'एनिमल'... जापान से 1000 करोड़ की आस!

Advertisement

फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि हमले के दौरान फेंके गए ब्लीच से सात अन्य लोग भी घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में ले जाया गया. तुरंत कोई और जानकारी नहीं मिली है.

जापान में गन कंट्रोल के सख्त कानून हैं और देश कम हिंसक अपराधों के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल के सालों में चाकू से हमले की कई बड़ी घटनाएं हुई हैं.

 
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement