जापान: टायर फैक्ट्री में चाकू और केमिकल हमले से 15 घायल, आरोपी गिरफ्तार

जापान में एक टायर फैक्ट्री में आठ लोगों को चाकू मारकर घायल किया गया है. इसके साथ ही, सात अन्य लोगों को ब्लीच जैसी चीज़ से घायल किया गया है. मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि अभी तक यह जानकारी नहीं मिल सकी है कि आरोपी ने लोगों को क्यों घायल किया.

फुजिसान नान्टो फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक, टोक्यो के पश्चिम में, शिज़ुओका प्रांत के मिशिमा शहर में टायर बनाने वाली कंपनी योकोहामा रबर कंपनी की एक फैक्ट्री में आरोपी द्वारा चाकू मारे जाने के बाद आठ लोगों को अस्पताल ले जाया गया.

फायर डिपार्टमेंट ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि चाकू मारे गए पांच लोगों की हालत गंभीर है, लेकिन अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं थी.

'हत्या की कोशिश में हमला...'

शिज़ुओका प्रीफेक्चुरल पुलिस ने बताया कि हमलावर, एक 38 साल के आदमी को फैक्ट्री में हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई.

जापान के बड़े अखबार Asahi ने जांचकर्ताओं के हवाले से बताया कि संदिग्ध के पास एक सर्वाइवल चाकू था और उसने गैस मास्क जैसा कुछ पहना हुआ था.

फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि हमले के दौरान फेंके गए ब्लीच से सात अन्य लोग भी घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में ले जाया गया. तुरंत कोई और जानकारी नहीं मिली है.

जापान में गन कंट्रोल के सख्त कानून हैं और देश कम हिंसक अपराधों के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल के सालों में चाकू से हमले की कई बड़ी घटनाएं हुई हैं.

