scorecardresearch
 

Feedback

गाजा समझौते पर इजरायल की कैबिनेट ने दी मंजूरी... पीछे हटेगी IDF, बंधकों को रिहा करेगा हमास

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने बंधकों की रिहाई के लिए समझौते की "रूपरेखा" को मंजूरी दे दी है. हालांकि इसमें योजना के अन्य पहलुओं का जिक्र नहीं किया गया है.

Advertisement
X
इजरायल और हमास दोनों ने सीजफायर से जुड़े समझौते पर सहमति जताई है. (Photo: X/@IsraeliPM)
इजरायल और हमास दोनों ने सीजफायर से जुड़े समझौते पर सहमति जताई है. (Photo: X/@IsraeliPM)

इज़रायल की कैबिनेट ने शुक्रवार तड़के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पट्टी में युद्धविराम और हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी शेष बंधकों की रिहाई की योजना को मंज़ूरी दे दी. यह मिडिल ईस्ट को अस्थिर करने वाले दो साल से चल रही जंग को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, "कैबिनेट ने बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौते की 'रूपरेखा' को मंज़ूरी दे दी है. हालांकि, योजना के अन्य विवादास्पद पहलुओं का ज़िक्र नहीं किया गया है."

सीजफायर योजना में कई ऐसे सवाल शामिल थे, जिनका अभी जवाब नहीं मिल सका है. जैसे कि क्या और कैसे हमास निरस्त्रीकरण करेगा और गाजा पर शासन कौन करेगा. लेकिन दोनों पक्ष उस युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार नज़र आ रहे थे, जिसने हज़ारों फ़िलिस्तीनियों की जान ले ली है. इजरायल ने हवाई हमलों के जरिए गाजा के ज्यादातर हिस्सों को मलबे में बदल दिया है. क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अकाल जैसी स्थिति है.

इज़रायली कैबिनेट के मतदान से पहले इज़रायली हमले जारी रहे. फ़िलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा के मुताबिक, गुरुवार को उत्तरी गाजा में धमाके हुए और गाजा शहर में एक इमारत पर हुए हमले में करीब दो लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए.

Advertisement

67 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हत्या...

7 अक्टूबर, 2023 को इज़रायल पर हमास के हमले के साथ शुरू हुए इस युद्ध ने क्षेत्र में अन्य संघर्षों को भी जन्म दिया है. दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हुए और नेतन्याहू पर नरसंहार के आरोप लगे. 

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, इजरायल के हमले में गाजा में 67,000 से ज्यादा फ़िलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं और करीब 170,000 लोग घायल हुए हैं. मरने वालों में करीब आधी तादाद महिलाओं और बच्चों की है. 

 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करवा चौथ सरगी टाइम
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Advertisement