scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एक तरफ विरोध तो दूसरी तरफ खामेनेई शासन का समर्थन... ईरान के विदेश मंत्री बोले- अब काबू में हालात

ईरान की राजधानी तेहरान में सरकार के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे. राज्य टीवी पर इसका प्रसारण भी किया गया. इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दावा किया कि हिंसा के बाद देश में स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है.

Advertisement
X
ईरान में खामेनेई शासन के समर्थन में लोगों ने रैली निकाली. (Photo- Screengrab)
ईरान में खामेनेई शासन के समर्थन में लोगों ने रैली निकाली. (Photo- Screengrab)

ईरान की राजधानी तेहरान में सोमवार को सरकार के समर्थन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखने को मिला. ईरानी सरकारी टेलीविजन ने राजधानी के एंगेलाब स्क्वायर की ओर उमड़ती भीड़ की तस्वीरें प्रसारित कीं. सरकारी मीडिया ने इस रैली को "अमेरिकी-ज़ायोनी आतंकवाद के खिलाफ ईरानी जनता का जनउभार" करार दिया. हालांकि, इन प्रदर्शनों के पीछे देश की खराब आर्थिक स्थिति और बढ़ती महंगाई से उपजे असंतोष का कोई ज़िक्र नहीं किया गया, जिसने दो हफ्ते पहले देशभर में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया था.

राज्य टीवी ने न सिर्फ तेहरान बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी इसी तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाईं. इन प्रसारणों के ज़रिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि सरकार ने हालिया विरोध प्रदर्शनों पर काबू पा लिया है. इससे पहले सोमवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी दावा किया था कि हालात अब पूरी तरह नियंत्रण में हैं.

यह भी पढ़ें: तेहरान की मस्जिद में तोड़फोड़ का CCTV फुटेज आया सामने... ईरान आंदोलन की एक और खौफनाक तस्वीर

सम्बंधित ख़बरें

Iran Protest
तेहरान की मस्जिद में तोड़फोड़ की CCTV वीडियो... ईरान आंदोलन की एक और खौफनाक तस्वीर
ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में यूरोपीय देशों में प्रोटेस्ट, देखें दुनिया आजतक
चीन ने सैन्य हस्तक्षेप की धमकी का विरोध किया है.
ईरान में हिंसा के बीच चीन की दोटूक, विदेशी हस्तक्षेप को बताया गलत
सैकड़ों मौतों के बीच सड़कों पर अंतिम यात्राएं (Photo: Reuters)
सड़कों पर ताबूत ही ताबूत... ईरान में प्रदर्शन में मरने वालों के अंतिम संस्कार में दिखा दर्दनाक मंजर, उमड़ी भीड़
Lohri Festival
हिंसा की 'आग' में जल रहे ईरान का क्या है लोहड़ी कनेक्शन

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा, "लेकिन जनवरी के पहले दिन से ये प्रदर्शन फिर से शुरू हुए, हालांकि एक नए रूप में." उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनों के दौरान हथियारबंद तत्व भी शामिल थे. अराघची के मुताबिक, "प्रदर्शनकारियों के बीच सशस्त्र लोग देखे गए, जो न सिर्फ हमारी सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस पर गोली चला रहे थे, बल्कि इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि वे आम नागरिकों को भी निशाना बना रहे थे."

Advertisement

ट्रंप के बयान के बाद बिगड़े थे हालात!

अराघची ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अगर लोगों की हत्या होती है तो हम हस्तक्षेप करेंगे." विदेश मंत्री का आरोप था कि ट्रंप की इन टिप्पणियों के बाद अराजकता फैलाने वाले तत्वों ने जानबूझकर मौतों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की, ताकि अमेरिका को हस्तक्षेप के लिए उकसाया जा सके.

यह भी पढ़ें: सड़कों पर ताबूत ही ताबूत... ईरान में प्रदर्शन में मरने वालों के अंतिम संस्कार में दिखा दर्दनाक मंजर, उमड़ी भीड़

ईरान में प्रदर्शन को काबू किया गया!

ईरानी विदेश मंत्री ने आगे कहा, "10 जनवरी से लेकर आज तक हम अगले चरण में हैं, जिसमें स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है." सरकार का कहना है कि अब सुरक्षा हालात स्थिर हैं और देश में व्यवस्था बहाल हो चुकी है. हालांकि, अधिकार समूहों के मुताबिक हालिया अशांति में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों गिरफ्तारियां हुई हैं. इसके बावजूद सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि हालात पूरी तरह उसके नियंत्रण में हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement