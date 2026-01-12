तेहरान की मस्जिद में तोड़फोड़ का CCTV फुटेज आया सामने... ईरान आंदोलन की एक और खौफनाक तस्वीर

ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित अबूजर मस्जिद के अंदर की तोड़फोड़ का CCTV फुटेज सामने आया है. यह फुटेज 8 जनवरी का बताया जा रहा है, यानी मस्जिद में आग लगाए जाने की घटना से ठीक एक दिन पहले का. वीडियो में मस्जिद के अंदर भारी नुकसान होते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है.

CCTV फुटेज में काले कपड़े पहने कुछ लोग मस्जिद के अंदर घुसते नजर आते हैं. ये लोग मस्जिद के फर्नीचर को नुकसान पहुंचाते हैं, किताबों की अलमारियां गिराते हैं और अंदर मौजूद पंखों और अन्य सामान को तोड़ते दिखाई देते हैं. फुटेज के अंत में एक व्यक्ति CCTV कैमरे के पास पहुंचता है और एक लोहे की छड़ से कैमरे को तोड़ देता है, जिससे रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है.

रॉयटर्स ने इस फुटेज की पुष्टि की है. एजेंसी के मुताबिक, मस्जिद के अंदर मौजूद ईंटें, गुंबदनुमा संरचना, किताबों की अलमारियां और पंखे पहले की तस्वीरों से मेल खाते हैं. इसके अलावा फुटेज पर मौजूद टाइमस्टैंप से भी तारीख की पुष्टि होती है.

मस्जिद में 9 जनवरी को की गई थी आगजनी

ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, अबूज़र मस्जिद में शुक्रवार, 9 जनवरी को आग लगा दी गई थी. हालांकि आगजनी के पीछे किसका हाथ था, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

ईरान में 500 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा

यह घटना ऐसे समय पर सामने आई है जब ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और अशांति जारी है. एक मानवाधिकार संगठन के मुताबिक, देश में जारी हिंसा में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. अमेरिका स्थित अधिकार समूह HRANA का दावा है कि दो हफ्तों में 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, जबकि 10,600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

अमेरिकी हस्तक्षेप की धमकी

इस बीच, ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में हस्तक्षेप किया, तो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है. ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग हुआ, तो अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है.

ईरान की राजधानी तेहरान में कई दुकानों और एक बैंक को आग के हवाले कर दिया गया. आग की वजह से पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार दिखाई दिया. यह घटना ऐसे समय हुई है, जब देशभर में चल रहे विरोध प्रदर्शन तीसरे हफ्ते में पहुंच चुके हैं. चीन मीडिया ग्रुप (CMG) की ओर से रविवार को जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि इमारतों में तेज लपटें उठ रही हैं. कई दुकानें और एक बैंक पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं. वीडियो में जली हुई दुकानों और बैंक के बचे हुए मलबे भी साफ नजर आ रहे हैं.

