scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तेहरान की मस्जिद में तोड़फोड़ का CCTV फुटेज आया सामने... ईरान आंदोलन की एक और खौफनाक तस्वीर

ईरान की राजधानी तेहरान स्थित अबूजर मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ का CCTV फुटेज सामने आया है. यह घटना मस्जिद में आग लगाए जाने से एक दिन पहले की बताई जा रही है. फुटेज में काले कपड़ों में लोग मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ करते और कैमरा नष्ट करते नजर आ रहे हैं.

Advertisement
X
ईरान की मस्जिद में हमले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. (Photo- Screengrab)
ईरान की मस्जिद में हमले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. (Photo- Screengrab)

ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित अबूजर मस्जिद के अंदर की तोड़फोड़ का CCTV फुटेज सामने आया है. यह फुटेज 8 जनवरी का बताया जा रहा है, यानी मस्जिद में आग लगाए जाने की घटना से ठीक एक दिन पहले का. वीडियो में मस्जिद के अंदर भारी नुकसान होते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है.

CCTV फुटेज में काले कपड़े पहने कुछ लोग मस्जिद के अंदर घुसते नजर आते हैं. ये लोग मस्जिद के फर्नीचर को नुकसान पहुंचाते हैं, किताबों की अलमारियां गिराते हैं और अंदर मौजूद पंखों और अन्य सामान को तोड़ते दिखाई देते हैं. फुटेज के अंत में एक व्यक्ति CCTV कैमरे के पास पहुंचता है और एक लोहे की छड़ से कैमरे को तोड़ देता है, जिससे रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है.

यह भी पढ़ें: सड़कों पर ताबूत ही ताबूत... ईरान में प्रदर्शन में मरने वालों के अंतिम संस्कार में दिखा दर्दनाक मंजर, उमड़ी भीड़

सम्बंधित ख़बरें

ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में यूरोपीय देशों में प्रोटेस्ट, देखें दुनिया आजतक
चीन ने सैन्य हस्तक्षेप की धमकी का विरोध किया है.
ईरान में हिंसा के बीच चीन की दोटूक, विदेशी हस्तक्षेप को बताया गलत
सैकड़ों मौतों के बीच सड़कों पर अंतिम यात्राएं (Photo: Reuters)
सड़कों पर ताबूत ही ताबूत... ईरान में प्रदर्शन में मरने वालों के अंतिम संस्कार में दिखा दर्दनाक मंजर, उमड़ी भीड़
Lohri Festival
हिंसा की 'आग' में जल रहे ईरान का क्या है लोहड़ी कनेक्शन
Reza Pahlavi, Ayatollah Ali Khamenei,
रजा पहलवी और खामेनेई के बीच क्यों है कट्टर दुश्मनी, क्या है इसके पीछे का पूरा इतिहास?

रॉयटर्स ने इस फुटेज की पुष्टि की है. एजेंसी के मुताबिक, मस्जिद के अंदर मौजूद ईंटें, गुंबदनुमा संरचना, किताबों की अलमारियां और पंखे पहले की तस्वीरों से मेल खाते हैं. इसके अलावा फुटेज पर मौजूद टाइमस्टैंप से भी तारीख की पुष्टि होती है.

Advertisement

मस्जिद में 9 जनवरी को की गई थी आगजनी

ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, अबूज़र मस्जिद में शुक्रवार, 9 जनवरी को आग लगा दी गई थी. हालांकि आगजनी के पीछे किसका हाथ था, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

यह भी पढ़ें: ईरान में खतरनाक मोड़ पर पहुंचा आंदोलन, 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत का दावा

ईरान में 500 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा

यह घटना ऐसे समय पर सामने आई है जब ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और अशांति जारी है. एक मानवाधिकार संगठन के मुताबिक, देश में जारी हिंसा में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. अमेरिका स्थित अधिकार समूह HRANA का दावा है कि दो हफ्तों में 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, जबकि 10,600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

अमेरिकी हस्तक्षेप की धमकी

इस बीच, ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में हस्तक्षेप किया, तो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है. ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग हुआ, तो अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है.

ईरान की राजधानी तेहरान में कई दुकानों और एक बैंक को आग के हवाले कर दिया गया. आग की वजह से पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार दिखाई दिया. यह घटना ऐसे समय हुई है, जब देशभर में चल रहे विरोध प्रदर्शन तीसरे हफ्ते में पहुंच चुके हैं. चीन मीडिया ग्रुप (CMG) की ओर से रविवार को जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि इमारतों में तेज लपटें उठ रही हैं. कई दुकानें और एक बैंक पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं. वीडियो में जली हुई दुकानों और बैंक के बचे हुए मलबे भी साफ नजर आ रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement