कतर के US एयरबेस में हलचल बढ़ी, क्या ईरान पर एक्शन की तैयारी में हैं ट्रंप

पिछले 4 दिनों से ईरान बाकी दुनिया से कटा हुआ है, यहां लगभग 100 घंटे से इंटरनेट डाउन है. इस बीच देश भर में विरोध प्रदर्शन कथित तौर पर तेज हो गए हैं. ट्रंप ने रविवार को चेतावनी दी थी कि अगर सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते हैं तो अमेरिका दखल दे सकता है.

अमेरिकी चेतावनी के बावजूद 28 दिसंबर को शुरू हुए प्रदर्शनों में कम से कम 650 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं. ये आकलन एक मानवाधिकार संगठन का है. इस बीच एक सवाल बड़ा बनकर सामने आ रहा है: क्या ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति का अगला निशाना होगा?

जैसे-जैसे ईरान इंटरनेट एक्सेस को और कड़ा कर रहा है और विरोध प्रदर्शन जारी हैं, इंडिया टुडे ओपन-सोर्स डेटा और फ्लाइट-ट्रैकिंग का इस्तेमाल करके जमीन पर अशांति के संकेतों और वाशिंगटन की चेतावनियों के बीच मध्य पूर्व में बढ़ती अमेरिकी गतिविधि का पता लगा रहा है.



विरोध प्रदर्शन की गतिविधियों में कमी आंशिक या पूरी तरह से देशव्यापी इंटरनेट शटडाउन की वजह से हो सकती है.

(स्रोत:इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर और AEI का क्रिटिकल थ्रेट्स प्रोजेक्ट)



ईरान में विरोध प्रदर्शन अपने 16वें दिन में पहुंच गया है. 8 जनवरी को इंटरनेट बंद होने से पहले ये प्रदर्शन 27 प्रांतों में 156 अलग-अलग घटनाओं में फैल गया है. 12 जनवरी तक इंटरनेट बंद होने के कारण रिकॉर्ड किए गए विरोध प्रदर्शन स्थलों की संख्या छह प्रांतों में घटकर सिर्फ़ 14 रह गई थी.

इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ़ वॉर के अनुसार, "ऐसे कई संकेत हैं कि उन इलाकों में भी विरोध प्रदर्शन जारी हैं जहां 12 जनवरी को विरोध प्रदर्शन की कोई गतिविधि रिकॉर्ड नहीं की गई थी."

इंडिया टुडे ने फ्लाइटराडार24 से फ्लाइट-ट्रैकिंग डेटा का इस्तेमाल करके अल उदीद एयर बेस पर अमेरिकी सैन्य गतिविधि को ट्रैक किया, जिसमें मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ऑपरेशनल गतिविधि में बढ़ोतरी देखी गई.

कतर की राजधानी दोहा से लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित यह एयर बेस 10,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों का अड्डा है. यह इस क्षेत्र के सबसे बड़े अमेरिकी मिलिट्री बेस में से एक है, जिसमें 4,500 मीटर लंबा रनवे है जो B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर और ट्रांसपोर्ट प्लेन जैसे बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट को उतारने के लिए सक्षम है.

ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा शेयर किए गए और इंडिया टुडे द्वारा जियोलोकेट किए गए वीडियो में तेहरान के सआदत आबाद इलाके में अल-रसूल मस्जिद में आग लगी हुई दिख रही है. CCTV फुटेज में तेहरान की अबुज़र मस्जिद को प्रदर्शनकारियों द्वारा तोड़ा-फोड़ा जाता दिख रहा है, जिसके बाद सरकारी मीडिया के अनुसार उसमें आग लगा दी गई. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोमवार को कहा कि विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 53 मस्जिदों और 180 एम्बुलेंस में आग लगा दी गई है.

ईरान के धार्मिक शासकों को पहले भी बड़े विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा है. लेकिन इस बार प्रदर्शनकारियों और सरकार दोनों पर एक खतरा मंडरा रहा है: ट्रंप की चेतावनी. हालांकि इस्लामिक शासन ने अमेरिका के साथ तनाव कम करने की कोशिश की है, लेकिन अधिकारियों ने 12 जनवरी को द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि ट्रंप कूटनीति और मिलिट्री हमलों के बीच सोच-विचार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वह ईरान के खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई के पक्ष में हैं.

ईरान ने पहले अमेरिका के साथ बातचीत में यूरेनियम को एनरिच करने की अपनी क्षमता, रेसिस्टेंस के एक्सिस को सपोर्ट करने और अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को डेवलप करने पर बातचीत करने से इनकार कर दिया था. लेकिन जून 2025 में इज़रायल और अमेरिका दोनों के हमले ने देश की इकॉोमी को बर्बाद कर दिया और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को कमजोर कर दिया.

इन हमलों के बाद अगले दिन कतर में अमेरिकी एयर बेस, अल उदीद एयर बेस पर जवाबी हमला किया गया. फोर्डो, नतान्ज़ और इस्फ़हान में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमलों से ईरान की सीमित एयर डिफेंस क्षमताओं का पता चलता है.

कुल मिलाकर यूनाइटेड स्टेट्स ने मिडिल ईस्ट में अपनी बड़ी मिलिट्री मौजूदगी बनाए रखी है, जिसमें इस क्षेत्र में कम से कम 19 जगहों पर कई नेवल एसेट्स और परमानेंट और टेम्पररी बेस शामिल हैं.

अभी ट्रंप यह विचार कर रहे हैं कि अमेरिका को ईरान में दखल देना चाहिए या नहीं. यहां कई वर्षों में सरकार विरोधी सबसे तेज हिंसक प्रदर्शन और दंगे हो रहे हैं. इस बीच राष्ट्रपति तेहरान पर दबाव डालने के लिए ट्रंप अपनी पसंदीदा चालों में से एक का इस्तेमाल करते हैं: वो है टैरिफ.

ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा था, "यह तुरंत लागू हो रहा है, जो भी देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बिज़नेस कर रहा है, उसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ किए जा रहे सभी बिज़नेस पर 25% टैरिफ देना होगा."

