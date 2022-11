ईरान में लड़की ने बीच सड़क ऐसे उतार दी मौलवी की पगड़ी, देखें Video

ईरान में 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद से ही हिजाब प्रदर्शन लगातार जारी है. अभी तक काफी संख्या में लोगों की इस प्रदर्शन में मौत हो चुकी है. ईरान की सरकार भी प्रदर्शनकारियों पर लगातार सख्ती बढ़ा रही है, उसके बावजूद लोगों पर कुछ असर नहीं दिख रहा है. इसी बीच ईरान की दो ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने सभी हदें पार कर दी हैं. दोनों वीडियो में प्रदर्शनकारी ईरान की सड़क पर चल रहे मौलवियों की पगड़ी उछालते हुए नजर आ रहे हैं.

मौलवी की पगड़ी उछालते हुए वायरल हुई पहली वीडियो में एक महिला सड़क से गुजर रहे मौलवी के पहले पीछे जाती है, जिसके बाद मौका लगते ही तेज हाथ घुमाते हुए उनकी पगड़ी उछाल देती है. ऐसा करते ही महिला वहां से तेजी से फरार हो जाती है, जबकि मौलवी अपनी पगड़ी उठाने में लग जाते हैं. वीडियो देखकर साफ होता है कि मौलवी को कुछ समझने का मौका मिलता, उससे पहले ही महिला ने हरकत कर डाली.

🔴#iran #IranRevolution #GIRL knocks TURBIN of a Mullah off

this is a campaign started some days ago



Clip: FM#توماج_صالحی #حسین_رونقی #IranRevolution#iranProtests #MahsaAmini #قيام_تا_سرنگونى pic.twitter.com/CHawgR95fc