ईरान में बढ़ते बवाल के बीच नेपाल ने जारी की एडवाइजरी, नागरिकों को दी घरों में रहने की सलाह

ईरान में बढ़ती महंगाई और सुधारों की मांग को लेकर हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच नेपाल सरकार ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है. काठमांडू ने अपने लोगों को फिलहाल ईरान की यात्रा न करने और वहां रह रहे नागरिकों को घरों के अंदर ही रहने का निर्देश दिया है.

ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच नेपाल ने जारी की एडवाइजरी. (File Photo: ITG)
ईरान में बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ जारी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के कारण स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग के चलते सैकड़ों नागरिकों की मौत की भी खबरें सामने आ रही है. इसी अस्थिरता और आंदोलनों के मद्देनजर नेपाल के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. 

नेपाल के विदेश मंत्रालय ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी सतर्क रहने की सलाह दी है. विदेश मंत्रालय ने कहा, 'वहां रह रहे अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सतर्क रहें, घरों के अंदर ही रहें और स्थानीय अधिकारियों के सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करें.'

हेल्पलाइन नंबर जारी

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जब तक ईरान में शांति बहाल नहीं हो जाती, तब तक वहां की यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है.' संकट की इस घड़ी में नेपाल सरकार ने अपने नागरिकों की सहायता के लिए आपातकालीन संपर्क नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की हैं. काठमांडू स्थित मंत्रालय से +977-014200182-85 या +977-9862678437 पर संपर्क किया जा सकता है. 

इसके अलावा लोग अपनी समस्याओं के लिए waa@mofa.gov.np पर ईमेल भेज सकते हैं. दोहा स्थित नेपाली दूतावास को भी सक्रिय किया गया है, जिसका संपर्क नंबर +974-6621 4419 है. सूचना अधिकारी से भी +977-9851354565 पर जानकारी ली जा सकती है.

ईरान में सड़कों पर उतरे लोग 

दरअसल, ईरान में दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल चुके हैं. प्रदर्शनकारी महंगाई, रियाल की गिरती कीमत और आर्थिक संकट के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं. अधिकारियों ने इनका दमन करने के लिए तेज बल प्रयोग किया है, जिसमें गोलीबारी भी शामिल है.

विभिन्न मानवाधिकार संगठनों और समाचार एजेंसियों के अनुसार, पिछले दो हफ्तों में सैकड़ों (कुछ रिपोर्ट्स में 500 से 2000 तक) लोगों की मौत हुई है, जिसमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा कर्मी दोनों शामिल हैं. इंटरनेट ब्लैकआउट और गिरफ्तारियां भी जारी हैं.

---- समाप्त ----
