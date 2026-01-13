scorecardresearch
 
कनाडा के ब्रैम्पटन में एक ठिकाने पर अंधाधुंध गोलीबारी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी

कनाडा में एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिंसक गतिविधियां सामने आई हैं. 12 जनवरी को ब्रैम्पटन में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग का सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इस वारदात की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन ने ली है.

कनाडा के ब्रैम्पटन में हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली. (File Photo: PTI)
कनाडा में एक बार फिर कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ देखने को मिला है. साल 2026 की शुरुआत में ही विदेशी धरती पर भारतीय गैंगस्टरों की ताबड़तोड़ फायरिंग ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. ताजा मामला 12 जनवरी का बताया जा रहा है, जब कनाडा के ब्रैम्पटन इलाके में एक ठिकाने पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं. इस फायरिंग का सनसनीखेज वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जसवीर ढेसी कनाडा का बिजनेसमैन है जिसके घर पर फायरिंग हुई है.

इस वारदात की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली है. पोस्ट में दावा किया गया कि यह फायरिंग जसवीर नाम के शख्स के ठिकाने को निशाना बनाकर की गई. हालांकि, इस हमले में किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. गौरतलब है कि कनाडा सरकार द्वारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित किए जाने के बाद से ही गैंग की गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है.

माना जा रहा है कि गैंग अपनी मौजूदगी और ताकत दिखाने के लिए लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा है. गोल्डी ढिल्लन वही गैंगस्टर है, जिसने इससे पहले कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भी ली थी. जांच एजेंसियों के मुताबिक, गोल्डी ढिल्लन सोशल मीडिया के जरिए खुलेआम धमकियां देकर और वारदातों की जिम्मेदारी लेकर गैंग के नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है. कनाडा की पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने मामले की जांच तेज कर दी है और वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

