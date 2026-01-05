अमेरिका में एक्स गर्लफ्रेंड को चाकू से गोदा, फिर पुलिस को बताई मिसिंग की कहानी और फ्लाइट पकड़कर भारत भागा युवक

अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में एक भारतीय युवक पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की हत्या कर भारत भागने का आरोप लगा है. आरोपी की पहचान अर्जुन शर्मा (26) के रूप में हुई है, जो कोलंबिया शहर का रहने वाला है.

जांच में सामने आया कि जिस युवक ने पुलिस से कहा कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लापता है, वही उसकी हत्या कर चुका था. मर्डर के कुछ घंटे बाद आरोपी फ्लाइट पकड़कर भारत निकल गया और अमेरिकी पुलिस हाथ मलती रह गई.

हावर्ड काउंटी पुलिस के मुताबिक, 2 जनवरी को एक महिला के लापता होने की सूचना मिली थी. यह रिपोर्ट खुद अर्जुन शर्मा ने दर्ज कराई थी. उसने पुलिस को बताया कि उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड निकिता गोदिशाला (27) को आखिरी बार 31 दिसंबर को अपने अपार्टमेंट में देखा था. निकिता एलिकॉट सिटी की रहने वाली थी.

पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, यह अपार्टमेंट 10100 ब्लॉक, ट्विन रिवर्स रोड पर स्थित है. अर्जुन शर्मा ने दावा किया था कि इसके बाद निकिता अचानक लापता हो गई.

हालांकि जांच के दौरान पुलिस को एक चौंकाने वाला सच पता चला. पुलिस को जानकारी मिली कि जिस दिन अर्जुन शर्मा ने मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई, उसी दिन यानी 2 जनवरी को वह फ्लाइट पकड़कर भारत रवाना हो गया.

इसके बाद 3 जनवरी को हावर्ड काउंटी पुलिस ने अर्जुन शर्मा के अपार्टमेंट में सर्च वारंट के तहत तलाशी ली. इस दौरान पुलिस को निकिता गोदिशाला की लाश मिली. उसके शरीर पर चाकू से किए गए कई वार के निशान थे.

पुलिस का मानना है कि 31 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे के बाद अर्जुन शर्मा ने निकिता की हत्या की. उसके बाद उसने खुद को बेगुनाह दिखाने के लिए लापता होने की झूठी कहानी गढ़ी और फिर अमेरिका छोड़कर भारत भाग गया.

पुलिस ने अर्जुन शर्मा के खिलाफ फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री मर्डर के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. हालांकि अब तक हत्या के पीछे की वजह सामने नहीं आ पाई है. पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है.

हावर्ड काउंटी पुलिस ने बताया कि वह अमेरिकी फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ मिलकर अर्जुन शर्मा की तलाश और गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है. आरोपी के भारत में होने की आशंका के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास तेज कर दिए गए हैं.

