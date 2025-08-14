scorecardresearch
 

Feedback

जयशंकर मॉस्को तो चाइनीज विदेश मंत्री दिल्ली में... ट्रंप के टैन्ट्रम के बीच इंडिया ने एक्टिवेट किया डिप्लोमेसी का रिसेट बटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से रूसी तेल का आयात पर गहरी आपत्ति जताई है. इसी का हवाला देते हुए ट्रंप ने भारत पर हैवी टैरिफ लगाए हैं. चीन पर भी ट्रंप ने भारी टैरिफ की घोषणा की है. इस माहौल में जयशंकर की चीन यात्रा और पुतिन की प्रस्तावित भारत यात्रा नई दिल्ली की कूटनीतिक पैंतरेबाजी का अहम हिस्सा है. चीन के विदेश मंत्री भी भारत आने वाले हैं.

Advertisement
X
नए वैश्विक परिदृश्य में बीजिंग रूस, भारत और चीन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता पर जोर दे रहा है. (Photo: ITG)
नए वैश्विक परिदृश्य में बीजिंग रूस, भारत और चीन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता पर जोर दे रहा है. (Photo: ITG)

अमेरिका की उम्मीद से परे टैरिफ नीतियों की वजह से जब नई दिल्ली और वाशिंगटन डीसी के रिश्तों में कड़वाहटआ गई है उस वक्त भारत भू-राजनीतिक जरूरतों के अनुसार रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को और भी पक्का कर रहा है. अगले सप्ताह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को जा रहे हैं. सूत्रों के अनुसार जयशंकर की ये यात्रा राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के लिए जमीन तैयार करेगी. 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से रूसी तेल का आयात कम करने को कहा है. इसी का हवाला देते हुए ट्रंप ने भारत पर हैवी टैरिफ लगाए हैं. इस माहौल में जयशंकर की चीन यात्रा और पुतिन की प्रस्तावित भारत यात्रा नई दिल्ली की कूटनीतिक पैंतरेबाजी का अहम हिस्सा है. गौरतलब है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल पिछले ही हफ्ते रूस की यात्रा से वापस आ चुके हैं. 

ट्रंप के मनमाने कदमों के बीच चीन के साथ एंगेजमेंट भारत की कूटनीतिक आउटरिच का अहम हिस्सा है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल के लंबे अंतराल के बाद चीन जाने की घोषणा की है. उनकी ये घोषणा तब आई है जब भारत और चीन दोनों ही अमेरिकी टैरिफ वॉर से जूझते नजर आ रहे हैं. पीएम मोदी की चीन यात्रा से पहले विश्वास बहाली के तौर पर वहां के विदेश मंत्री वांग यी इसी हफ्ते भारत आ रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

PM Modi and lula Zelensky phone call
पहले लूला और अब जेलेंस्की... ट्रंप से परेशान नेता पीएम मोदी को क्यों घुमा रहे फोन? 
पाकिस्तान से अमेरिका की नजदीकियों पर विकास स्वरूप ने तंज कसा है (Photo: Reuters)
'अमेरिका-पाक हमबिस्तर हो रहे लेकिन चीन पहले से उस बेड में...', नई-नई दोस्ती पर विकास स्वरूप का तंज 
The direct flights between India and China are to be resume by September, as per report. (Representative photo)
भारत और चीन के बीच फिर शुरू हो सकती हैं डायरेक्ट फ्लाइट्स, सरकार ने एयरलाइंस को दिए निर्देश! 
Chinese Foreign Minister Wang Yi will visit India on August 18
चीन के विदेश मंत्री 18 अगस्त को आएंगे भारत, गलवान घाटी के संघर्ष के बाद पहली भारत यात्रा 
दलाई लामा से भारत में मिलने पर चीन ने चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति से अपने संबंध खत्म किए (Photo: X@/dalailama)
चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति की दलाई लामा से मुलाकात पर चीन हुआ नाराज, बीजिंग ने संबंध तोड़े 
Advertisement

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वांग 18 अगस्त को भारत आएंगे और वह एनएसए अजीत डोभाल के साथ बॉर्डर से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे. यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की प्रस्तावित यात्रा से कुछ दिन पहले होगी. गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये किसी बड़े चीनी अधिकारी की पहली भारत यात्रा है. भारत ने कहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने चीन के ड्रोन्स और हथियारों का इस्तेमाल किया. 

इसके अलावा भारत ने यह भी कहा कि बीजिंग ने इस जंग के दौरान रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तानी जनरलों को लाइव इनपुट मुहैया कराए. इस लिहाज से चीन के विदेश मंत्री की ये यात्रा अहम है और इन परिस्थितियों में पीएम मोदी की चीन यात्रा भारत की विदेश नीति का एक टर्निंग प्वाइंट है. 

गौरतलब है कि अमेरिका से तनाव और यूरोपियन यूनियन की नाराजगी के बावजूद रूस से कच्चा तेल खरीद रहा भारत स्वयं को पश्चिम विरोधी समूह के तौर पर पेश नहीं करना चाहता है. भारत चाहता है कि इस कूटनीतिक खींचतान में उसकी छवि ऐसी रहे जो गैर-पश्चिम (Non-western) है न कि पश्चिम विरोधी (Anti-western). ऐसा करते हुए भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता  कायम रखना चाहता है. यही वजह है कि भारत अपने कदम सावधानी से उठा रहा है.

Advertisement

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चीनी विदेश मंत्री मुख्य रूप से सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की अगली दौर की वार्ता के लिए भारत आ रहे हैं.
 वांग यी चीन की ओर से और डोभाल भारत की ओर से सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं. 

दोनों वरिष्ठ राजनयिकों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर भी बात होगी LAC पर हालात की समीक्षा की जाएगी. अब दोनों ही देश बॉर्डर इलाके से सेनाओं को पीछे करने पर चर्चा कर रहे हैं. अभी भी LAC के दोनों ओर 50 हजार से 60 हजार सैनिक तैनात हैं. 

NSA ने पिछले दिसंबर में चीन की यात्रा की थी और वांग के साथ विशेष प्रतिनिधि वार्ता की थी. यह वार्ता मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा रूसी शहर कज़ान में एक बैठक में दोनों पक्षों के बीच डायलॉग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के निर्णय के कुछ हफ़्ते बाद हुई थी. 

बता दें कि मोदी 29 अगस्त के आसपास जापान की यात्रा पर जाएंगे और यात्रा समाप्त करने के बाद वे 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए उत्तरी चीनी शहर तियानजिन जाएंगे. 

इससे पहले दोनों देशों ने आपसी संबंधों में सुधार के लिए कई पहल किए हैं. इसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करना और नई दिल्ली द्वारा चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना शामिल है.

Advertisement

दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने के तौर-तरीकों पर भी चर्चा कर रहे हैं.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जयशंकर ने पिछले दो महीनों में एससीओ बैठकों में भाग लेने के लिए चीन का दौरा किया है. चीन एससीओ का वर्तमान अध्यक्ष है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement