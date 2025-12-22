भारत-न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता! रिकॉर्ड समय में बनी सहमति

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार (Free Trade Agreement, FTA) समझौता हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से टेलीफोन पर बातचीत की जिसके बाद इसकी घोषणा की गई है. दोनों देशों के बीच रिकॉर्ड कम समय में हुआ यह ऐतिहासिक समझौता परस्पर लाभकारी साबित होने वाला है.

मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन जब भारत आए थे तब इस समझौते पर बातचीत शुरू हुई थी. दोनों नेताओं ने कहा कि भारत-न्यूजीलैंड के बीच महज 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में FTA पूरा हुआ है. उन्होंने कहा कि यह दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की साझा महत्वाकांक्षा और राजनीतिक इच्छाशक्ति को दिखाता है.

यह FTA द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा, दोनों देशों को एक-दूसरे के बाजारों तक पहुंच देगा और निवेश को भी बढ़ावा देगा. मुक्त व्यापार समझौता भारत-न्यूजीलैंड के रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के उद्यमियों, किसानों, एमएसएमई, छात्रों और युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगा.

व्यापार को दोगुना करने पर निवेश बढ़ाने पर बनी सहमति

बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने विश्वास जताया कि FTA से दोनों देशों के रिश्तों की नींव मजबूत होगी जिससे अगले पांच सालों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा. दोनों नेता अगले 15 सालों में न्यूज़ीलैंड से भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश को लेकर भी सहमत हुए.

पीएम मोदी और लक्सन ने खेल, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे द्विपक्षीय सहयोग के अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति का भी स्वागत किया. उन्होंने भारत-न्यूजीलैंड पार्टनरशिप को और सशक्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई.

और किन देशों के साथ है भारत का FTA?

यह पिछले कुछ सालों में भारत का 7वां मुक्त व्यापार समझौता है. इससे पहले भारत ओमान, यूनाइटेड किंगडम (यूके), ईएफटीए देशों, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया और मॉरीशस के साथ FTA कर चुका है.

