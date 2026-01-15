scorecardresearch
 
ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालेगी सरकार, कल स्वदेश लौट सकता है पहला प्लेन

ईरान में जारी अशांति के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है. सूत्रों के अनुसार, तेहरान में भारतीय दूतावास उन छात्रों और नागरिकों से संपर्क कर रहा है जो देश छोड़ना चाहते हैं. कई इलाकों में इंटरनेट बंद होने और फोन लाइनें खराब होने की वजह से दूतावास के अधिकारी फिजिकल रूप से मौके पर जाकर छात्रों का ब्योरा जुटा रहे हैं.

ईरान में बवाल के बीच अपने नागरिकों को निकालने का भारत ने तैयार किया प्लान.. (File Photo: Reuters)
ईरान में लगातार बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए 'कंटिन्यूजेंसी प्लान' तैयार कर लिया है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, कल यानी शुक्रवार को भारतीयों का पहला जत्था स्वदेश लाया जा सकता है.

सरकार के सूत्रों ने इंडिया टुडे/आजतक को बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों से संपर्क शुरू कर दिया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन देश छोड़ना चाहता है. हालांकि, इंटरनेट सेवाओं के कई इलाकों में बंद होने और फोन लाइनों के बीच-बीच में काम करने के कारण ये प्रक्रिया भौतिक रूप से की जा रही है.

ग्राउंड पर उतरे अधिकारी

एक सरकारी सूत्र ने कहा, 'ईरान में संचार सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं, जिससे भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.' सूत्रों ने बताया कि दूतावास के अधिकारी खुद उन इलाकों में जाकर भारतीय छात्रों की पहचान कर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जहां इंटरनेट और दूरसंचार सेवाएं काम नहीं कर रही हैं.

संपर्क में हैं सभी भारतीय नागरिक

एक सरकारी सूत्र ने बताया कि वे सभी भारतीय छात्रों के संपर्क में हैं और जल्द से जल्द चार्टर्ड उड़ानों की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं. प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दी जा रही है जो हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित हैं.

ईरान में मौजूद हैं इतने भारतीय नागरिक

वहीं, सरकार ने स्थिति के अनुसार त्वरित प्रतिक्रिया देने की तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना शामिल है. अनुमान के अनुसार, ईरान में वर्तमान में 10,000 से अधिक भारतीय रह रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या छात्रों की है.

ईरान छोड़ने की सलाह

उधर, बुधवार को ईरान में लगातार बिगड़ते हालत को देखते हुए भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर सभी भारतीय नागरिकों- छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों से उपलब्ध साधनों या कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए ईरान छोड़ने की अपील की थी. तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को प्रदर्शन वाले इलाकों से दूर रहने, सतर्क और संबंधित यात्रा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने की सलाह दी है.

सरकार से अपील 

ईरान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे कश्मीर के सैकड़ों छात्रों के परिवारों में भारी घबराहट है. श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में परिजनों ने प्रदर्शन कर पीएम मोदी से बच्चों की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है. माता-पिता को डर है कि अमेरिका और इजराइल के संभावित हमलों से स्थिति और बिगड़ सकती है. छात्र वर्तमान में रसद की कमी और असुरक्षित संचार व्यवस्था से जूझ रहे हैं, जिससे उनकी जान को खतरा बना हुआ है.

