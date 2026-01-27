scorecardresearch
 
'जब भारत सफल होता है, तब दुनिया...', क्या ट्रंप के 'यूएस बूम्स' का जवाब है EU चीफ का बयान?

भारत-ईयू के ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बीच उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा है कि भारत की सफलता दुनिया को स्थिर बनाती है. उनके बयान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के जवाब के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका बूम करता है, तो दुनिया बूम करती है.

ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच हुआ समझौता (Photo: ITG)

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा है कि जब भारत सफल होता है, तब दुनिया अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित होती है. उर्सुला ने हैदराबाद हाउस में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुए अब तक के सबसे बड़े व्यापार समझौते के बाद आया है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है. भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच इस व्यापार समझौते को लेकर करीब दो दशकों से बातचीत चल रही थी.

नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में व्यापार समझौते के बाद संयुक्त बयान में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला ने कहा कि भारत उभरा है और इससे यूरोप बेहद खुश है. उन्होंने कहा कि जब भारत सफल होता है, तब हम सभी इसका लाभ उठाते हैं. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला ने भारत और यूरोपीय यूनियन को दो दिग्गज बताया और कहा कि यह डील दो अरब लोगों का बाजार बना रही है और सहयोग ही वैश्विक चुनौतियों का जवाब है.

उर्सुला वॉन डेर लेयेन के इस बयान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र्रंप की बात के जवाब की तरह देखा जा रहा है. दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए कहा था कि जब अमेरिका बढ़ता है, तब पूरी दुनिया बढ़ती है. ट्रंप ने अमेरिका को दुनिया का आर्थिक इंजन बताया था और कहा था कि वैश्विक विकास अमेरिका की स्थिति पर निर्भर करता है.

यह भी पढ़ें: भारत को आर्थिक 'महाशक्ति' बनाएगा EU के साथ व्यापार समझौता! डील से बदल जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर?

ईयू ने रोक दी थी अमेरिका से ट्रेड डील की बात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर डील नहीं होने पर डेनमार्क, ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी. ट्रंप की धमकी और यूरोपीय देशों पर ग्रीनलैंड मुद्दे पर दबाव की रणनीति के बीच यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की प्रक्रिया रोकने का ऐलान कर दिया था. यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ ट्रेड डील की प्रक्रिया बढ़ाने या नहीं बढ़ाने पर अगले हफ्ते फिर से विचार करेगी.

यह भी पढ़ें: India-EU FTA : 18 साल लंबी जर्नी... फाइनली डील डन, सस्ती होंगी ये लग्ज़री कारें, लेकिन छिपा एक रहस्य

संयुक्त बयान में पीएम मोदी ने क्या कहा

यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील के बाद संयुक्त बयान में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ ही पीएम मोदी ने भी वैश्विक व्यवस्था में उथल-पुथल का जिक्र किया. पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था में उथल-पुथल है. यह समझौता ऐसे माहौल में स्थिरता लाएगा.

(रिपोर्ट- प्रिया पारीक)

