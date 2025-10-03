scorecardresearch
 

भारत ने मैनचेस्टर हमले की निंदा की, कहा- आतंक के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हो पूरी ​दुनिया

भारत ने मैनचेस्टर के हीटॉन पार्क सिनैगॉग पर यहूदियों के योम किप्पुर प्रेयर मीट के दौरान हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की मांग की.

भारत ने ब्रिटेन के मैनचेस्टर में यहूदी समुदाय के प्रेयर मीट के दौरान आतंकी हमले की निंदा की. (Photo: AFP)
भारत ने गुरुवार को मैनचेस्टर के हीटॉन पार्क सिनैगॉग पर योम किप्पुर प्रेयर मीट के दौरान हुए घातक आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह हमला आतंकवाद के वैश्विक खतरे की एक और याद दिलाता है. उन्होंने कहा, 'हम मैनचेस्टर के हीटॉन पार्क सिनैगॉग पर योम किप्पुर प्रेयर मीट के दौरान हुए आतंकी हमले की निंदा करते हैं. यह विशेष रूप से दुखद है कि यह जघन्य कृत्य अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के दिन किया गया.'

उन्होंने कहा कि वैश्विक समुदाय को इन ताकतों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'यह हमला आतंकवाद की दुष्ट ताकतों से होने वाली गंभीर चुनौती की एक और याद दिलाता है, जिसे वैश्विक समुदाय को एकजुट और ठोस कार्रवाई के माध्यम से मुकाबला करना और हराना होगा. हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों, उनके परिवारों और मैनचेस्टर शहर के साथ हैं. हम इस दुख की घड़ी में यूनाइटेड किंगडम के लोगों के साथ एकजुटता में खड़े हैं.'

ब्रिटिश पुलिस ने इस हमले को आतंकवादी घटना घोषित किया है, जिसमें दो लोग मारे गए. संदिग्ध हमलावर भी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया. यह घटना सुबह करीब 9:30 बजे मैनचेस्टर के क्रम्पसॉल डिस्ट्रिक्ट में हीटॉन पार्क हिब्रू कांग्रिगेशन के बाहर हुई, जहां योम किप्पुर की प्रार्थना के लिए लोग एकत्र हुए थे. ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने कहा कि हमलावर ने पैदल चलने वालों पर कार चढ़ाई और फिर सिनैगॉग के गेट पर एक सुरक्षा गार्ड को चाकू मार दिया. पुलिस ने कुछ ही मिनटों में जवाब दिया और संदिग्ध को गोली मार दी.'

यह भी पढ़ें: ब्रिटेन के मैनचेस्टर में यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर हमला, 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह हमला आतंकवाद से निपटने के लिए ताकत और एकता की आवश्यकता को दर्शाता है. नेतन्याहू ने कहा, 'इजरायल मैनचेस्टर में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद ब्रिटेन के यहूदी समुदाय के साथ शोक व्यक्त करता है. हमारी संवेदनाएं मारे गए लोगों के परिवारों के साथ हैं, और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं.' उन्होंने कहा कि आतंकवाद के सामने कमजोरी केवल चरमपंथियों को प्रोत्साहित करती है. केवल ताकत और एकता ही इसे हरा सकती है.

