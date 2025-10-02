scorecardresearch
 

ब्रिटेन के मैनचेस्टर में यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर हमला, कई लोग घायल

मैनचेस्टर में एक यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर हमला हुआ जिसमें कई लोग घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है. स्थानीय अधिकारियों ने सुरक्षा बढ़ाने के कदम उठाए हैं और जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है. घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

कार की टक्कर और चाकूबाजी में अब तक चार लोग घायल हुए हैं. (Photo- AP)
ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में गुरुवार सुबह एक यहूदी आराधनालय (सिनगॉग) के बाहर बड़ा हमला हुआ. क्रम्प्सॉल इलाके के हीटन पार्क हिब्रू कॉन्ग्रिगेशन सिनगॉग के बाहर एक व्यक्ति ने पहले कार से लोगों को कुचलने की कोशिश की और फिर चाकू से हमला कर कई लोगों को घायल कर दिया. सिनगॉग यहूदी लोगों के लिए प्रार्थना, सभा और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए सामुदायिक केंद्र की तरह होता है.

ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस (GMP) ने बताया कि घटना सुबह 9:37 बजे हुई. पुलिस ने तत्काल 'प्लेटो' (आतंकी हमले की स्थिति में इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल) घोषित करते हुए इलाके को घेर लिया. एक मिनट बाद यानी 9:38 बजे सशस्त्र पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध हमलावर पर गोली चलाई. आरोपी जिंदा है और पुलिस की गिरफ्त में है.

हमले में चार लोग घायल

पुलिस के मुताबिक, कार की टक्कर और चाकूबाजी में अब तक चार लोग घायल हुए हैं. मौके पर पैरामेडिक्स और नॉर्थ वेस्ट एम्बुलेंस सर्विस की टीमें पहुंचीं और घायलों को प्राथमिक इलाज दिया जा रहा है.

हमला उस वक्त हुआ जब यहूदी समुदाय यौम किप्पुर (Yom Kippur), यानी अपने सबसे पवित्र पर्व का पालन कर रहा था. हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हमलावर सिनगॉग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया.

आतंकी हमले के रूप में जांच जारी

ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हमले को आतंकी घटना माना जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियां हमले के पीछे की मंशा और हमलावर की पहचान खंगाल रही हैं.

मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहैम ने कहा, “यह गंभीर घटना है लेकिन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि तत्काल खतरा खत्म हो चुका है और पुलिस ने बेहद तेजी से स्थिति को काबू में किया है. फिलहाल लोगों से अनुरोध है कि इस इलाके से दूर रहें.”

पुलिस और सुरक्षा बल पूरे क्षेत्र में अलर्ट पर हैं और घटनास्थल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है.

