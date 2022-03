पाकिस्तान में हाय-तौबा...सड़कों पर सत्तापक्ष और विपक्ष, अब भीड़ के भरोसे इमरान खान

इमरान खान रहेंगे या बतौर पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम उनका सफर खत्म होने जा रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिहाज से आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का जलसा काफी महत्वपूर्ण है. इमरान खान विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से पहले आज अपनी ताकत का प्रदर्शन इस्लामाबाद में करने जा रहे हैं. दावा किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (PTI) के इस जलसे में 10 लाख लोग आएंगे. इस विशाल जनसैलाब से इमरान खान विपक्षियों को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं.

आज पाकिस्तान में जम्हूरियत इस मोड़ पर आ पहुंची है जहां विपक्ष तो सड़क पर है ही सत्ता पक्ष भी स्ट्रीट पावर पर यकीन करने को मजबूर है. इमरान खान ने शनिवार को पंजाब के कमालिया में एक मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि 27 मार्च देश के इतिहास में निर्णायक दिन साबित होने जा रहा है. इमरान खान ने कहा, "इन अपराधियों (विपक्ष) को संदेश देने के लिए लोगों का सबसे बड़ा सैलाब राजधानी में जुटेगा और बताएगा कि उनके लूटपाट और डाके के दिन खत्म हो गए हैं,".

पाकिस्तान में क्यों डगमगायी कप्तान की सरकार

69 वर्षीय इमरान खान पाकिस्तान में गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं. सरकार बनाने के लिए उनका बहुमत कामचलाऊ है और अगर कुछ सहयोगी दल पाला बदलने का फैसला करते हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है. यूं तो इमरान खान अपना कार्यकाल 2023 में पूरा करने वाले थे लेकिन इससे पहले अभी ही उन्हें अपने लगभग 24 सांसदों और सहयोगी दलों के बगावत का सामना करना पड़ रहा है, जो उन्हें समर्थन देने के लिए अनिच्छुक हैं.

इमरान खान और उनके मंत्री दोनों यह माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और वह जनता की अदालत में विजयी होंगे. बता दें कि पाकिस्तान की 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 155 सदस्य हैं और सरकार में बने रहने के लिए उन्हें कम से कम 172 सांसदों की जरूरत है. इमरान खान के पास शुरुआत में 179 सांसदों का समर्थन था. लेकिन अगर उनकी पार्टी के 24 बागी सरकार के खिलाफ वोट देते हैं तो इमरान की सरकार धराशायी हो जाएगी.

Prime Minister @ImranKhanPTI 's Exclusive Message for the Jalsa today at Parade Ground. #WeAreComingPMKhan pic.twitter.com/ChoUFraCt9