'छोटा सा गुंडा मुझे डरा...', खुद पर हुए अटैक के बाद बोलीं अमेरिका की मुस्लिम सांसद

सोमाली मूल की अमेरिकी सांसद इल्हान उमर पर बुधवार को हमला हुआ है. उमर मिनेसोटा के मिनियापोलिस में आयोजित एक टाउन हॉल को संबोधित कर रही थीं और इसी दौरान एक शख्स उन पर किसी चीज का छिड़काव करने लगा. मिनियापोलिस वही शहर है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सख्त प्रवासी नीतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं.

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है जिसमें एक शख्स को मंच की ओर बढ़ते हुए देखा जा सकता है. मंच पर मौजूद इल्हान कमरे में मौजूद लोगों को संबोधित कर रही थीं और तभी शख्स उनके पास पहुंच गया. शख्स बेहद नजदीक से उनकी ओर किसी चीज की एक पतली धार छिड़कता दिखाई देता है. धार उनके कपड़ों पर गिरती दिखती है. इस घटना में इल्हान उमर को कोई चोट नहीं आई.

घटना के दौरान आरोपी सांसद पर चिल्लाने लगा. सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत काबू में कर लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि सुरक्षाकर्मी उसे काबू में करने के दौरान जमीन पर गिराते हैं.

मिनेसोटा से सांसद हैं ट्रंप की कट्टर विरोधी इल्हान उमर

इल्हान उमर अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मिनेसोटा के 5वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करती हैं. इस क्षेत्र में मिनियापोलिस और उसके आसपास के उपनगर शामिल हैं.

उमर ट्रंप की कट्टर विरोधी हैं और ट्रंप ने हाल ही में उन्हें अमेरिका का सबसे खराब सांसद बताया था. ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि उमर हमेशा हिजाब में लिपटी रहती हैं. ट्रंप ने बिना किसी सबूत के बेबुनियाद दावा करते हुए कहा था कि उमर अमेरिका में गैर-कानूनी तरीके से घुस आई थी और इमिग्रेशन कानून का फायदा उठाने के लिए उन्होंने अपने भाई से शादी कर ली.

हमले के बाद इल्हान उमर ने क्या कहा?

हमले के बाद डेमोक्रेट सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, 'मैं ठीक हूं. मैं एक सर्वाइवर हूं, इसलिए यह छोटा सा गुंडा मुझे मेरे काम से डरा नहीं सकता. मैं गुंडों को जीतने नहीं देती. अपने शानदार वोटर्स की आभारी हूं, जो मेरे साथ खड़े रहे. मिनेसोटा मजबूत है.'

अधिकारियों ने फिलहाल यह नहीं बताया कि छिड़की गई चीज क्या थी या इस मामले में किसी पर आरोप तय किए गए हैं या नहीं.

ट्रंप के निशाने पर मिनेसोटा

मिनियापोलिस में यह घटना ऐसे वक्त में हुई है जब यूएस इमिग्रेशन और कस्टम्स इंफोर्समेंट (ICE) की प्रवासन संबंधी कार्रवाइयों को लेकर मिनेसोटा में विरोध-प्रदर्शन तेज हो गए हैं. मिनेसोटा डेमोक्रेट प्रशासित राज्य है जहां सोमाली मूल के प्रवासियों की संख्या ज्यादा है. रिपब्लिकन्स इस राज्य में 1972 के बाद से कभी नहीं जीत पाए हैं जिसे लेकर यह राज्य ट्रंप के निशाने पर रहा है. इसी खुन्नस के बीच ट्रंप ने मिनेसोटा में ICE एजेंट्स को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

कुछ दिन पहले ICE एजेंट्स ने आईसीयू नर्स के रूप में काम करने वाले एलेक्स प्रेट्टी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद शहर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे.

यह घटना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़े राजनीतिक संकट का रूप ले चुकी है. कांग्रेस में कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी इसकी जांच की मांग की है.

इस महीने की शुरुआत में भी ICE एजेंट्स ने एक हत्या की थी जिसपर बवाल हुआ था. अधिकारियों ने 37 साल की रेनी गुड को उनकी वैन में ही गोली मार दी जिससे उनकी मौत हो गई थी. इन दोनों मौतों ने मिनियापोलिस में सख्त प्रवासी नीतियों को लागू कर रहे फेडरल एजेंटों के तौर-तरीकों पर गुस्सा और बढ़ा दिया है.

