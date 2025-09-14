कमांडर यूसुफ जुमा से लेकर इस्माइल मोहम्मद तक, इजरायल ने पिछले महीने मार गिराए 20 से ज्यादा हमास के आतंकी

मध्य पूर्व में इजरायल-गाजा संघर्ष की वजह से संकट जारी है. इजरायल हाल में ही कतर, लेबनान, सीरिया, ट्यूनीशिया और यमन में भी हमले किए हैं. अमेरिका ने इन हमलों पर नाराजगी भी जताई है. दूसरी ओर इजरायल के दोहा में हमले के बाद अरब-इस्लामी शिखर सम्मेलन की इमरजेंसी बैठक का कतर में आयोजन हुआ. इज़रायल का साफ कहना है कि वह हमास के नेतृत्व को निशाना बना रहा है, उसका उद्देश्य किसी आम नागरिक को नुकसान पहुंचाना नहीं है.

इजरायल डिफेंस फोर्स ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि पिछले महीने कई हमास आतंकियों को मार गिराया गया, जिनमें गाजा के फिल्ड कमांडर्स भी शामिल हैं.

इजरायल के हमले में मरने वालों में यूसुफ महमूद मोहम्मद जुमा, जो उस हमास सेल के प्रमुख थे जिसने किब्बुत्ज अलुमिम में घुसपैठ की और 7 अक्टूबर की क्रूर हत्याकांड में भाग लिया.

IDF ने बताया कि कुल मिलाकर 20 से अधिक आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है, जिनमें अतिरिक्त ऑपरेटिव भी शामिल था.

IDF ने एक्स पर कुछ हमास के आतंकियों की तस्वीरें भी साझा की हैं, जिन्हें उन्होंने मार गिराया है. इनमें इसा अबेद इसा अब्बास (गुट के कमांडर), समीर नबीला सैफ लकता (आतंकी सेल का मुखिया), यूसुफ महमूद मोहम्मद जुम्मा (7 अक्टूबर वाले हमले में शामिल), मोहम्मद महमूद इस्माइल, अहमद इस्माइल महमूद अदवान और इस्माइल महमूद कासिम अदवान के नाम शामिल हैं.

