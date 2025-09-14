गाजा में इजरायल की एयरस्ट्राइक, बहुमंजिला इमारत को किया ध्वस्त... हमास कर रहा था जासूसी के लिए इस्तेमाल!

Israel targets Al Kawthar Tower in Gaza City: इजरायल गाजा को पूरी तबाह से तबाह कर रहा है. बीते सप्ताह से रिहायशी इलाकों के बहुमंजिला टॉवर को भी हवाई हमले के ज़रिए निशाना बनाया जा रहा है. रविवार को भी इज़रायल ने गाजा शह के तल अल-हवा इलाके में अल-कौथर टॉवर नाम की एक ऊंची इमारत पर हमला किया है. हवाई हमले में इस इमारत को बहुत नुकसान पहुंचा है.

इजरायल का कहना है कि इस इमारत का इस्तेमाल हमास कर रहा था. यहां इस इमारत में हमास के आतंकी इजरायली सैनिकों पर नज़र रखते थे और उन्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते थे.

इजरायल का दावा है कि इस इमारत में जासूसी उपकरण और निगरानी चौकियां लगाई गईं थीं. ताकि हमारे सैनिकों के ख़िलाफ़ पुख्ता योजना बनाया जाए.

इजरायल लंबे समय से आरोप लगाते हुए आ रहा है कि गाजा शहर में हमास अपनी गतिविधियों के लिए आम लोगों और उनकी इमारतों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं.

इज़रायल का कहना है कि अल-कौथर टॉवर पर हमला करने से पहले उन्होंने चेतावनी दी थी. वो नहीं चाहते कि किसी आम नागरिक को नुकसान पहुंचे. इस हमले के लिए इजरायल ने सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया.

गाजा शहर से आई वीडियो में नजर आ रहा है कि अल-कौथर टॉवर पर हमले के बाद चारों ओर काले धुएं का गुब्बारा आसमान में छा गया. आस-पास के लोग घटना स्थल से दूर भागते दिखे.

इजरायल-गाजा युद्ध के ताजा अपडेट क्या हैं?

इज़रायल ने हाल में गाजा शहर में अपने सैन्य ऑपरेशन में तेजी लायी है. 10 सितंबर को इज़रायल ने पहली बार कतर की राजधानी दोहा में हमला कर हमास के नेताओं को निशाना बनाया.

11-12 सितंबर को इज़रायल की ओर से किए गए बमबारी और हवाई हमलों में गाजा में दर्जनों की संख्या में लोग मारे गए. कई स्कूलों और रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया, जहां विस्थापित लोग आश्रय ले रहे थे.

इज़रायल के इस हमले की संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने निंदा की है और मानवीय संकट को लेकर चेतावनी दी.

13 सितंबर को इज़रायल ने गाजा शहर में हमले और तेज कर दिए, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, क़रीब 2.5 लाख लोग गाजा शहर को छोड़कर दक्षिण की ओर चले गए.

आज (रविवार) को कतर में इज़रायल हमलों के ख़िलाफ़ रणनीति पर चर्चा को लेकर मुस्लिम देशों की अहम बैठक हुई.

