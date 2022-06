'पति की हत्या कैसे करें?' की लेखिका को पति के मर्डर के लिए उम्रकैद!

इंश्योरेंस के पैसे के लिए एक लेखिका ने अपने पति की हत्या कर दी. खास बात यह है कि हत्या के एक साल पहले ही लेखिका ने 'How to murder your husband' शीर्षक से एक लेख लिखा था.

इंश्योरेंस के पैसे के लिए लेखिका ने की पति की हत्या (Credit: AP/BROPHY FAMILY)