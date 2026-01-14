scorecardresearch
 
'लोगों की रातों की नींद उड़ गई है', ट्रंप की टेढ़ी नजर से खौफ में ग्रीनलैंड की जनता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर दी जा रही धमकियों ने वहां डर का माहौल पैदा कर दिया है. मंत्री के मुताबिक हालात ऐसे हैं कि लोगों की नींद तक उड़ गई है. डेनमार्क से जुड़े इस स्वायत्त क्षेत्र पर कब्जे के बयान ने अमेरिका-यूरोप संबंधों में भी नई बेचैनी बढ़ा दी है.

ग्रीनलैंड पर चर्चा के लिए डेनमार्क और अमेरिका जल्द मिलेंगे (फाइल फोटो)
वेनेजुएला कब्जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर है. उनकी धमकियों के बाद ग्रीनलैंड वासियों की हालत खराब है. लोग इस कदर डरे हुए हैं कि कइयों की रातों की नींद उड़ गई है. मंत्री ने खुद दावा किया है कि लोगों को सोने में परेशानी हो रही है.

ग्रीनलैंड के मंत्री ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अधिग्रहण की धमकी दिए जाने के बाद द्वीप की आबादी चिंतित और परेशान है. कुछ लोगों को नींद आने में भी दिक्कत हो रही है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, मंगलवार (13 जनवरी) को लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, खनिज संसाधन मंत्री नाजा नथानिएलसन (Naaja Nathanielsen) ने ऐसा दावा किया. उन्होंने आगे कहा कि ग्रीनलैंड को अपने नाटो सहयोगी अमेरिका के खिलाफ 'हथियारों का इस्तेमाल करने का मतलब नहीं बनता.'

चीन-रूस का खतरा बता ग्रीनलैंड कब्जाना चाहते हैं ट्रंप

बता दें कि ट्रंप ने बार-बार कहा है कि रूस या चीन को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और खनिज संपदा से भरपूर आर्कटिक क्षेत्र ग्रीनलैंड पर कब्जा करने से रोकने के लिए वॉशिंगटन को ग्रीनलैंड का स्वामित्व हासिल करना होगा. उनका कहना है कि वहां अमेरिकी सैन्य उपस्थिति पर्याप्त नहीं है.

ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य का एक स्वायत्त क्षेत्र है. इसके अन्य दो इलाके डेनमार्क और फरो द्वीप समूह हैं. क्षेत्रफल के हिसाब से डेनमार्क इन तीनों में सबसे बड़ा है. कानूनी रूप से ग्रीनलैंड के नागरिक डेनमार्क के नागरिक हैं.

धमकियां देते हुए ट्रंप ने कहा है कि, 'किसी न किसी तरह हम ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेकर रहेंगे.' अमेरिकी राष्ट्रपति ये भी बोल रहे हैं कि वो इसको लेकर डेनमार्क के साथ समझौता करना पसंद करेंगे.

वहीं, ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने कहा है कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन ट्रंप ने बलपूर्वक इसे अपने कब्जे में लेने की संभावना से इनकार नहीं किया है. डेनमार्क और अमेरिका इस हफ्ते इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मिलने वाले हैं.

ग्रीनलैंड के लोगों का डर बेवजह भी नहीं है. क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला को कब्जे में ले लिया. इतना ही नहीं वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंदी तक बना लिया.

---- समाप्त ----
