US: हाल ही में भरी थी अंतरिक्ष की उड़ान, मात्र एक महीने बाद ग्लेन डी व्रीस की विमान दुर्घटना में मौत

जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के साथ पिछले महीने अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले बिजनेसमैन ग्लेन डी व्रीस की गुरुवार को एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई. न्यू जर्सी राज्य पुलिस ने बताया कि ग्लेन डी व्रीस 49 साल के थे.

जानकारी के अनुसार, विमान न्यू जर्सी के ससेक्स काउंटी में गुरुवार दोपहर 3 बजे के करीब दुर्घटनाग्रस्त हुआ. हादसे में ग्लेन डी व्रीस के साथ 54 वर्षीय थॉमस पी. फिशर की भी मौत हो गई. राज्य पुलिस ने बताया कि संघीय विमानन प्रशासन (FAA) दुर्घटना की जांच कर रही है.

ब्लू ओरिजिन ने ग्लेन की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, ''ग्लेन डी व्रीस के आकस्मिक निधन के बारे में सुनकर हम बेहद दुखी और हैरान हैं. उन्होंने पूरी ब्लू ओरिजिन टीम और अपने साथियों के जीवन को एक ऊर्जा से भर दिया था. उड्डयन के लिए उनका जुनून, उनके परोपकारी कार्य, और शिल्प के प्रति उनके समर्पण को हमेशा याद किया जाएगा.'

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs