'ईरान सरकार के गिने-चुने दिन बचे', बोले जर्मन चांसलर, प्रोटेस्ट में अब तक 2 हजार से ज्यादा मौत

ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के अपनी बात रखी है. भारत दौरे पर मर्ज ने ईरानी नेतृत्व को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि मौजूदा शासन अपने अंतिम दौर में है. उनके बयान से तेहरान पर वैश्विक दबाव और तेज हो सकता है.

ट्रंप भी ईरानी प्रदर्शनकारियों का सपोर्ट कर रहे हैं (Photo- REUTERS)
भारत दौरे पर आए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ईरान पर बड़ा बयान दिया है. मंगलवार (13 जनवरी) को मर्ज ने कहा कि उनका मानना है कि ईरान का नेतृत्व अपने 'अंतिम दिनों और हफ्तों' में है क्योंकि उसे व्यापक विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है.

बता दें कि ईरान में प्रदर्शन आर्थिक मुद्दों की शिकायतों से शुरू हुए थे. अब इस्लामी गणराज्य में मौलवी प्रतिष्ठान के पतन की मांगों वाले नारे लग रहे हैं. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की ताजा जानकारी के मुताबिक, एक ईरानी अधिकारी ने उन्हें बताया है कि प्रदर्शन में अबतक 2 हजार लोग जान गंवा चुके हैं. 

भारत यात्रा के दौरान मर्ज ने ईरानी नेतृत्व की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा, 'मेरा मानना है कि अब हम इस शासन के अंतिम दिन और सप्ताह देख रहे हैं. अगर कोई शासन केवल हिंसा के माध्यम से ही अपनी सत्ता बनाए रख सकता है, तो वह वास्तव में समाप्त हो चुका है.'

मर्ज ने कहा कि जर्मनी ईरान की स्थिति को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य यूरोपीय सरकारों के साथ संपर्क में है. उन्होंने तेहरान से प्रदर्शनकारियों पर किए जा रहे अत्याचार को खत्म करने को कहा.

बता दें कि जर्मनी के चांसलर मर्ज बीते दिनों भारत आए थे. उन्होंने गुजरात में पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी. दोनों साबरमती आश्रम गए थे, जहां चांसलर ने महात्मा गांधी को याद किया था. मोदी के साथ मर्ज ने काइट फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया था. दोनों देशों के बीच विभिन्न समझौते भी हुए. इसी के साथ जर्मनी ने भारतीयों को बड़ी राहत भी दी थी. अब भारतीयों को जर्मनी के ट्रांजिट वीजा से छूट मिल गई है.

